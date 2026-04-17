300 policías y guardias civiles de Alicante se manifestarán en Madrid contra Marlaska: "Un mosso gana 970€ más al mes"

Más de 300 policías nacionales y guardias civiles de la provincia de Alicante se manifestarán en Madrid este sábado, 18 de abril, para exigir al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la equiparación salarial con otros cuerpos autonómicos como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, así como el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo.

La movilización, de carácter masivo, está organizada por los sindicatos Jusapol, Jupol y Jucil, y reunirá a aproximadamente 10.000 agentes de toda España para denunciar lo que consideran un "agravio comparativo".

Las tres organizaciones han coordinado un amplio despliegue logístico, articulando salidas desde todas las provincias y fletando decenas de autobuses que trasladarán a miles de agentes y ciudadanos hasta la capital.

Desde Jupol denuncian que, desde la creación de la plataforma Jusapol en 2017 para reclamar la equiparación salarial, las desigualdades respecto a las policías autonómicas no han dejado de aumentar.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la equiparación de sueldos, el reconocimiento como profesión de riesgo y el acceso a una jubilación anticipada digna.

"No hablamos de una protesta localizada en Madrid, sino de un movimiento que nace en cada comisaría, en cada cuartel y en cada provincia de España. El 18 de abril será la voz de todo un colectivo que se siente abandonado", subrayan desde los sindicatos.

Por su parte, el secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, señala que han contabilizado 230 personas que saldrán organizadas desde la provincia, aunque advierte de que la cifra podría ser mayor.

"Sabemos que hay gente que no nos lo ha comunicado y acudirá por su cuenta, por lo que serán más de 300 y podríamos acercarnos al medio millar", afirma.

Hace dos años ya se celebró una gran manifestación con las mismas reivindicaciones, aunque, según los sindicatos, la brecha salarial se ha ampliado desde entonces.

"Lo que ha cambiado es que la diferencia es aún mayor que en aquel momento, porque ha habido subidas salariales en la función pública que también les afectan y, además, a ellos se les ha incrementado el sueldo de forma unilateral", lamenta García.

El secretario provincial añade que actualmente "un mosso cobra 970 euros más al mes que un policía nacional y hasta 1.100 euros más mensuales tras la jubilación, además de otros beneficios por ser considerados profesión de riesgo".

Por último, desde Jusapol han invitado a todas las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil a sumarse a la movilización, sin haber obtenido respuesta por el momento por parte de ninguna de ellas.