La UCO certifica pagos a PSOE y PP de Xixona por parte de constructoras investigadas en el caso Azud

Imagen del registro de la Guardia Civil en Xixona en el marco de la operación en 2021.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido a la pieza separada número 7 del caso Azud, que investiga el PAI 'El Espartal" de Xixona, certifica los pagos de 615.823 euros al PSPV-PSOE y de 87.264 al PP para gastos electorales por parte de constructoras investigadas en esta macrocausa.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, investiga la firma del convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las cuencas mediterráneas (ACUAMED) y el Ayuntamiento alicantino de Xixona, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel-Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona.

La UCO señala que la firma del convenio fue auspiciada por el Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, y para ello habría contado principalmente con el abogado José Luis Vera, persona estrechamente vinculada al PSOE y que, "aparentemente, sobre la base de esta estrecha vinculación habría desarrollado capacidades sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros".

Junto al director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro, ambos habrían "viabilizado" la firma de este convenio, que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos.

Como contraprestación a esta actividad, se habría acordado el pago de una comisión de dos millones de euros, identificándose pagos cuyos presuntos destinatarios serían, entre otros, José Luis Vera -por importe de 563.500 euros- y el PSOE por importe de 615.823 euros.

La parte de esta comisión que habría tenido como destinatario al PSOE se habría satisfecho abonando diversos servicios a diferentes compañías de publicidad y comunicación en beneficio del Partido Socialista, que se ahorró estos gastos en las campañas electorales de 2007 y 2008.

El informe de la UCO señala asimismo que el Grupo Axis también asumió otros gastos de naturaleza electoral para la candidatura del PP presentada por Rosa María Verdú a las elecciones municipales en Xixona de mayo de 2007.

Del PAI 'El Espartal', en total, desde el Grupo Axis, se habrían abonado 87.264 euros a una mercantil del Grupo Engloba, para el pago de los trabajos de la campaña electoral del Partido Popular de Xixona que esta empresa llevó a cabo.