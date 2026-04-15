La crisis en Irán provoca el récord en ventas de coches eléctricos: "Alicante ha ampliado la recarga pública a tiempo"

El año 2026 está siendo el año del coche eléctrico en España. La crisis geopolítica derivada del conflicto en Irán, que disparó los precios del combustible, ha provocado un récord en ventas en el primer trimestre del año y Alicante ha reaccionado justo a tiempo con la ampliación de su red de recarga pública.

Con el combustible fósil disparado y las ventas de eléctricos al alza, la Mancomunidad de l'Alacantí ha adjudicado a Iberdrola una red pública de 34 nuevas estaciones, más la integración de los puntos ya existentes y hasta 10 estaciones adicionales como mejora.

El proyecto no es nuevo, comenzó en 2024, pero se ha adjudicado en un momento dulce para la industria y para los propietarios de vehículos enchufables.

Juan Carlos Brotons, delegado en Alicante de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), explica que en Alicante se está dando "la tormenta perfecta del coche eléctrico".

"Se está juntando el combustible fósil disparado, las ventas de coche electrificado en máximos históricos (+58,4 % en el primer trimestre de 2026 a nivel nacional, según ANFAC, con marzo de 2026 marcando el mejor mes de la década y los electrificados ya suponiendo el 20,5 % del mercado) y los socios de AUVE multiplicándose como nunca", destaca.

"Justo en ese momento, la administración pública de l'Alacantí adjudica una red pública de recarga. No es casualidad, es la respuesta que estaba pendiente desde hace años y llega cuando la demanda ya no permite esperar más", añade Brotons.

Esta licitación convierte a l'Alacantí en la primera comarca de la Comunitat Valenciana en adoptar un modelo comarcal coordinado de recarga pública.

El proyecto contempla la instalación de 34 estaciones de recarga rápida de 50 kW, además de la gestión y actualización de 22 puntos de recarga normal de 22 kW, que se van a repartir entre Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig.

"Con esto se cubre de forma inteligente la demanda: la 'recarga de necesidad' se atiende con los cargadores rápidos de 50 kW, evitando potencias mayores que complicarían la disponibilidad eléctrica en los cascos urbanos. Y la 'recarga de oportunidad' se cubre con los puntos de 22 kW que ya existen y que ahora Iberdrola gestionará de forma centralizada", sostiene Brotons.

En Alicante ya había cargadores privados con precios sujetos al mercado libre, pero lo que aporta esta licitación es que asegura que el precio no suba durante 10 años, protegiendo al usuario ante posibles subidas de la energía, independientemente de la situación geopolítica.

Infraestructura necesaria

Este movimiento supone un paso obligado para la comarca y, en especial, para la ciudad de Alicante.

La situación de la infraestructura pública en la capital había sido objeto de críticas por parte de conductores y asociaciones por su escasa oferta, ya que el punto de recarga situado en la avenida Alfonso X el Sabio, frente al antiguo edificio de Simago, representaba la única oferta pública en el núcleo central.

"Llevo peleando desde 2019, me reuní por primera vez con el Ayuntamiento, hicimos proyectos y no habían hecho nada hasta ahora, que lo han hecho justo a tiempo", comenta Brotons.

La avalancha eléctrica ha animado a otros municipios a dar pasos en el mismo sentido. Es el caso de Aspe, que ha comenzado con una licitación similar para gestionar sus puntos problemáticos y ceder suelo público para que los operadores instalen nuevos puntos de recarga.

Muestra de este impulso en el sector eléctrico es el incremento de socios de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que ya cuenta con 476 socios en la provincia de Alicante, sumando 80 nuevos desde enero. A nivel nacional han crecido un 20 %, hasta superar los 14.000 asociados.