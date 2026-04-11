Este es el pueblo de Alicante que se convierte en el epicentro de las vespas con una ruta solidaria de 140 scooters

Alcoy se consolida como el gran epicentro del scooterismo clásico en la provincia de Alicante con la celebración este sábado de una nueva edición de la Scooter Rider Costa Blanca.

El evento, que reúne a aficionados de Vespa y Lambretta, se ha convertido en la cita con mayor poder de convocatoria para los amantes de estos vehículos históricos en la provincia.

La edición anterior congregó a 140 scooters clásicos, una cifra que se mantiene para este año, ya que las inscripciones solidarias se agotaron a los pocos días de abrirse.

La cita no solo atrae a participantes nacionales, sino que ha consolidado una proyección internacional con la presencia de conductores procedentes de países como Portugal, Italia o Polonia.

El recorrido volverá a combinar interior y costa en una ruta circular de aproximadamente 140 kilómetros por los mejores paisajes de la Costa Blanca.

La salida tuvo lugar en la plaza de España de Alcoy, desde donde los participantes partieron hacia enclaves como Benifallim, Penáguila, el puerto de Tudons, Sella o Finestrat, hasta alcanzar Benidorm.

El regreso se realiza por localidades del interior como Tárbena, Castell de Castells, Famorca o Cocentaina, con llegada de nuevo a Alcoy en torno a las 19:00 horas.

Para garantizar la seguridad y la fluidez del recorrido, la organización estructura a los participantes en "escuadras" de entre 15 y 20 motoristas, cada una coordinada por un jefe de grupo.

Este sistema, señalan desde la organización, permite mantener el orden en una caravana que atraviesa carreteras de montaña y tramos costeros.

"Al más puro estilo clásico y para no entorpecer el tráfico rodado habitual de las carreteras, se dividirá a los participantes en cinco grupos con sus respectivos jefes de grupo y apoyo logístico, fomentando el sentimiento de grupo y amistad rodando por un mismo objetivo solidario", explican desde la organización.

La concentración actúa como plataforma de visibilización de la Encefalomielitis Miálgica, una enfermedad neurológica aún poco conocida.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a proyectos de investigación.

A diferencia de otros encuentros puramente recreativos, este se integra con organizaciones como la ONG PEM y la Organización Movilización Persistente, vinculando la afición por el scooter clásico más famoso de todos los tiempos con la investigación médica.