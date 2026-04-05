Efecto Arcadi España: ¿Cómo afecta su salto al Ministerio a las listas del PSPV para 2027?

El pasado jueves 26 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a su secretario de Estado de Política Territorial, el socialista valenciano Arcadi España, ministro de Hacienda. Desde entonces y pese a que nadie conoce un cambio de opinión de Sánchez sobre su intención de que la también ministra valenciana Diana Morant sea la candidata a las autonómicas por la Comunitat en 2027, son muchas las especulaciones en el seno del PSPV-PSOE a escasos meses de que se nombren los cabezas de lista.

De hecho, España ya fue situado por muchos como el delfín de Ximo Puig antes de que este perdiese las elecciones de 2023 frente al popular Carlos Mazón, como su "delfín" o sucesor. No solo había sido su conseller de Política Territorial y de Hacienda, sino que se le observaba como la versión más joven del talante "moderado" del castellonense en la política. Una cábala que ha regresado al ser ascendido por Sánchez, quien tiene todo el poder orgánico.

Estas hipótesis se vieron confirmadas cuando tan solo unas horas después de anunciarse a España como nuevo ministro, el PSPV-PSOE dirigido por Diana Morant anunciaba que propondrá al exconseller e histórico dirigente socialista Ciprià Císcar (alejado del lermismo, la corriente interna a la que pertenecía Ximo Puig y por tanto Arcadi España) para ocupar el puesto honorífico de presidente del partido.

Habían pasado ocho meses desde que esa plaza de presidente del PSPV-PSOE permanecía vacante después de que otro afín a Ximo Puig, el entonces comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, dimitiese del puesto a consecuencia del escándalo del currículum amañado en la Diputación de Valencia. Este hecho provocó más especulaciones sobre el futuro candidato a la Generalitat dentro del socialismo valenciano.

Diana Morant no pasa por sus mejores momentos de popularidad tras el escándalo del CINIO, que depende de su ministerio. El principal centro público de investigación del cáncer en España, se ha visto envuelto en las denuncias de una supuesta trama de malversación de unos 25 millones de euros mediante contratos amañados y servicios ficticios durante casi dos décadas.

A lo que se suma un millón desviado a gastos ajenos a la ciencia, un fuerte déficit económico, compras polémicas y una cadena de ceses y dimisiones que incluye a su histórica directora científica, la alicantina María Blasco, y a dos gerentes.

Algo que le recordaba el PPCV esta misma semana mediante una nota de prensa en la que criticaba que cancelase su agenda en la Semana Santa en la Comunitat Valenciana de la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Movimientos en Alicante

El pasado 1 de abril, este miércoles, el Gobierno anunciaba que se nombraba como directora del Gabinete del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a Sonia Rodrigo Ibáñez, directora del Gabinete de Arcadi España cuando era secretario de Estado de Política Territorial.

Rodrigo llegó a Alicante de la mano del alcalde socialista Gabriel Echávarri, alineado en su momento con Ximo Puig, cuando este intentaba hacerse un hueco en la sociedad civil alicantina que no controlaba. Rodrigo, además de periodista, era la pareja del entrenador y más tarde presidente del Hércules CF, Quique Hernández, lo que podía abrir al PSPV-PSOE a ámbitos sociales durante décadas copados por el PP, como ocurría con su antecesora, la popular Sonia Castedo.

Después de la dimisión de Echávarri, Rodrigo ejerció de asesora del presidente de la Generalitat Valenciana en la delegación del Consell en Alicante en tiempos de Ximo Puig, directora de Gabinete del Subdelegado del Gobierno en Alicante y posteriormente se fue a Madrid con Arcadi España. Este hecho no ha pasado inadvertido para quienes consideran que el nuevo ministro de Hacienda puede sentar sus propias bases territoriales en Alicante más allá de Valencia.

Al mismo tiempo, en Benidorm ya se apunta a la posibilidad de que otro de los más cercanos a Arcadi España se presente a las elecciones municipales en 2027. Se trata de Pere Rostoll, periodista que dejó el diario Información para convertirse en director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig. Tras la pérdida de las elecciones se fue también a Madrid como jefe de prensa del ministro de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

La semana pasada Rostoll firmó una columna de opinión en la que se postulaba claramente para la candidatura a la Alcaldía de Benidorm por parte del PSPV-PSOE y en la que señalaba, frente al alcalde popular Toni Pérez, "por eso me preocupa el futuro. Diseñar y trabajar en el Benidorm que viene". Eso sí, en las redes sociales Rostoll no ha querido de momento decantarse por ninguno de los posibles candidatos, colocando a Morant y España en la misma foto.

La última de las piezas en este puzle es la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló. Exconsellera de Sanidad con Ximo Puig, el paso de Barceló por el consistorio alicantino ha sido anodino, más allá de las polémicas que ha mantenido con el verdadero líder del socialismo en la ciudad, el exsenador Ángel Franco. Solo con un afín en la candidatura a la Generalitat Barceló tendrá posibilidades de repetir.