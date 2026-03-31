Ni cerveza ni jamón, este es el producto favorito de los ladrones durante la Semana Santa

La provincia de Alicante recibe cada Semana Santa un aluvión de turistas que convierte sus calles y centros comerciales en un escenario especialmente apetecible para los ladrones.

Los datos confirman que estos días, además de para los religiosos, son los más importantes para los delincuentes.

El 21 % de todos los hurtos que sufren los comercios minoristas en España se concentra en los meses de primavera, coincidiendo con las vacaciones de Pascua y el incremento de la afluencia en tiendas y supermercados.

Así lo certifica el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, impulsado por la empresa especializada en seguridad Checkpoint Systems, que cuantifica el impacto de estas sustracciones en 591 millones de euros de pérdidas para el sector comercial durante los meses primaverales.

En el conjunto del año, la pérdida desconocida, el dinero que las empresas pierden sin llegar a detectar el robo, supone el 1,1 % de la facturación total de las empresas de distribución en España.

El aceite de oliva, nuevo rey del hurto

La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, aunque el 83 % de los hurtos no supera los 150 euros.

El hurto de aceites ha crecido meteóricamente en los últimos años, fruto del incremento de precio y, este año, se ha consolidado como el producto más hurtado. Domina, por tanto, la categoría de alimentación y bebidas, en la que también destacan conservas /ahumados, los embutidos y los quesos. La quinta posición la ocupan los vinos y licores.

En la categoría de moda destaca que el calzado es el género más vulnerable al hurto junto a la ropa interior y la lencería.

De cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el “producto estrella” para los ladrones. En tecnología, los auriculares son el producto de electrónica que más hurtan, seguidos por los smartphones; mientras que el hurto en la industria del bricolaje y el hogar está encabezado por las bombillas.

Multirreincidentes, jóvenes y bandas organizadas

El perfil del ladrón en los comercios dista del oportunista que actúa una sola vez. La mitad de los hurtos, el 51 %, los cometen autores multirreincidentes, personas que roban tres veces o más al año en establecimientos comerciales, y casi la mitad de ellos tienen menos de 30 años.

A esto se suma que el 35 % de los hurtos los ejecutan bandas organizadas que operan con fines puramente lucrativos: detectan los productos de mayor valor, los sustraen de forma sistemática y los revenden en mercados paralelos.

La violencia también ha escalado. Un 74 % de los encuestados por Checkpoint Systems declara que la agresividad, verbal o física, de los infractores hacia el personal de tienda se ha incrementado mucho en los últimos años.

Una tendencia que en una provincia como Alicante, donde los robos con violencia e intimidación forman parte de las categorías con mayor repunte según Interior, tiene una lectura especialmente preocupante.

Para Carlos Cruz, Director Comercial de Checkpoint Systems en España, las medidas reactivas ya no son suficientes.

"El hurto en el comercio minorista ha dejado de ser un acto puntual cometido por individuos oportunistas para convertirse en una práctica sistemática, protagonizada por delincuentes habituales y redes altamente organizadas", lamenta.

"Resulta imprescindible avanzar hacia un modelo de prevención inteligente, basado en el uso de tecnología avanzada y una colaboración estrecha entre todos los agentes implicados", sentencia Cruz.