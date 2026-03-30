Encuentran el cadáver de un hombre de 50 años seis días después de sufrir un accidente de moto en Alicante

Un vecino de Sax (Alicante), de 50 años, que permanecía desaparecido desde hacía seis días, ha sido encontrado sin vida en un paraje con abundante vegetación próximo a la carretera que conecta esta localidad con Elda.

El hombre había sido visto por última vez la noche del 21 de marzo, cuando circulaba en motocicleta, lo que llevó a la Guardia Civil a abrir una investigación y extender el dispositivo de búsqueda a los municipios colindantes.

Durante varios días el rastreo no dio resultados, hasta que el pasado viernes la Policía Local de Sax halló el cuerpo en una zona oculta entre la maleza, próxima al kilómetro 3,9 de la carretera CV-833.

Según ha confirmado este lunes la Guardia Civil a la agencia EFE, las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un siniestro vial, posiblemente causado por una salida de vía y una caída por un desnivel.

Las diligencias han pasado a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Alicante, y el caso ha sido comunicado al Tribunal de Instancia de Villena, Sección Civil y de Instrucción.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.