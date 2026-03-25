Toni Pérez estalla contra Sánchez por el bloqueo de 400 millones de la Diputación: "Es dinero de todos los alicantinos"

La presentación este miércoles del Plan +Cerca en la Diputación de Alicante.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha anunciado este miércoles la activación de una nueva edición del Plan +Cerca, dotado con cerca de nueve millones de euros. Y con este presenta un criterio de reparto que prima de forma inédita a las poblaciones en riesgo de despoblamiento de la provincia de Alicante.

La medida, que se aprobará en el pleno del próximo 1 de abril, tiene un objetivo claro: dotar de liquidez inmediata a los ayuntamientos para sufragar gasto corriente.

Sin embargo, el diseño del plan genera situaciones casi insólitas en la administración local: algunos municipios pequeños van a percibir más dinero de la Diputación que el presupuesto ordinario que gestionan cada año.

El nuevo sistema de reparto establece un fijo de 33.000 euros por ayuntamiento, al que se suman cuantías por habitante que disparan la inversión en lo que sería la España Vaciada alicantina:

Municipios de menos de 500 habitantes: Recibirán 175 euros por vecino.

Riesgo de despoblación: Aquellas localidades que hayan perdido más de un 7 % de población en la última década sumarán otros 10 euros extra por habitante.

Bajo este prisma, pequeñas localidades como Tollos (32 habitantes) o Famorca (44 habitantes) percibirán 1.216 y 935 euros por vecino, respectivamente, de los 8.845.924 que se asignan con este plan.

En total, las poblaciones de menos de mil habitantes absorberán el 56 % del presupuesto total del plan (casi 5 millones de euros), una inyección que Toni Pérez define como "justicia territorial".

Más allá del reparto, el anuncio ha servido para que el presidente de la Diputación eleve el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que define como "bloqueo" de cuatrocientos millones de ahorros.

Pérez ha denunciado el "corsé" de las reglas fiscales que impide a las administraciones locales hacer uso de sus ahorros, los conocidos como remanentes, para atender las necesidades de los vecinos.

"Ni los ayuntamientos ni la Diputación podemos gastar nuestro dinero por culpa del Consejo de Ministros", ha lamentado Pérez en este encuentro ante los medios.

Y ahí ha revelado que la institución provincial tiene actualmente cerca de 400 millones de euros ahorrados que pertenecen a los alicantinos y que permanecen bloqueados.

"Es dinero que no podemos inyectar en la economía local en un momento de gran dificultad geopolítica", ha sentenciado, instando al PSOE de Alicante a "abandonar el doble lenguaje" y exigir en Madrid la liberación de estos fondos.