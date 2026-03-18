Ya ha entrado en vigor: ayudas europeas de hasta 18.800 euros por vivienda para rehabilitar tu edificio

Rehabilitar un edificio o una vivienda ya cuenta con respaldo económico europeo: las nuevas ayudas permiten recibir hasta 18.800 euros por inmueble, siempre que se logre mejorar de forma significativa la eficiencia energética.

Este programa, ya en marcha, busca facilitar que comunidades de vecinos y propietarios afronten reformas que, hasta ahora, muchos posponían por su elevado coste.

El plan forma parte del programa de rehabilitación residencial incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU y dotado con más de 3.400 millones de euros.

Su objetivo es claro: impulsar la renovación del parque de viviendas en España con actuaciones que reduzcan el consumo energético y mejoren las condiciones de habitabilidad.

Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se trata de "una oportunidad inmejorable para rehabilitar tu vivienda", ya que las subvenciones pueden cubrir entre el 40% y el 80% del coste de las obras, dependiendo del nivel de ahorro energético que se consiga.

Qué reformas entran

Las actuaciones subvencionables son amplias y se adaptan a las necesidades de cada edificio. Desde mejorar el aislamiento de fachadas y cubiertas hasta sustituir ventanas o renovar sistemas de calefacción y aire acondicionado, pasando por la incorporación de energías renovables.

También se incluyen trabajos de conservación, accesibilidad o habitabilidad, siempre que el proyecto logre un mínimo del 30% de ahorro energético. Este requisito es clave: cuanto mayor sea la reducción del consumo, mayor será la ayuda que se puede obtener.

Cuánto dinero puedes recibir

Las cuantías varían en función de la mejora energética alcanzada. En términos generales, los propietarios pueden acceder a subvenciones que van desde los 6.300 hasta los 18.800 euros por vivienda.

Este incentivo económico no solo reduce el coste de la reforma, sino que también mejora el confort del hogar, revaloriza el inmueble y contribuye a reducir las emisiones contaminantes.

Cómo solicitarlas

La gestión de estas subvenciones recae en las comunidades autónomas, que son las encargadas de tramitarlas y resolverlas.

Para iniciar el proceso, es necesario presentar la solicitud en los registros habilitados, aunque lo más recomendable es acudir previamente a una Oficina de Rehabilitación.

Estos puntos de información orientan sobre los requisitos, ayudan a definir el proyecto y, en muchos casos, facilitan el contacto con técnicos especializados o agentes rehabilitadores.

Además, las ayudas pueden cubrir gastos asociados como la redacción del proyecto o el llamado Libro del Edificio Existente.