Un total de siete heridos en un accidente entre dos coches y un autobús este viernes en Santa Pola (Alicante)

Un total de siete personas resultaron heridas en un accidente entre dos coches y un autobús acaecido en la carretera N332A, a su paso por el término municipal de Santa Pola (Alicante).

Según precisó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro tuvo lugar sobre las 17.30 horas de la tarde de este viernes.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del SAMU, dos unidades SVB, una unidad SVA de enfermería y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos asistieron hasta siete personas heridas. Al Hospital de San Juan fueron trasladados un hombre de 54 años y una mujer de 53 años, ambos por contusiones.

A la Clínica Vithas Perpetuo Socorro se llevaron a un hombre de 27 años por herida en una pierna, mientras que al Hospital General de Elche fueron evacuados un hombre de 44 años y dos mujeres de 24 y 50 años, todos ellos por policontusiones.

Por último, al Hospital del Vinalopó de Elche fue trasladada una mujer de 59 años por contusiones.