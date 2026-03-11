La Diputación de Alicante destina ocho millones para dinamizar el desarrollo social, cultural, deportivo y económico de Aspe

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha visitado hoy el municipio junto al alcalde, Antonio Puertos, para conocer de primera mano distintas actuaciones financiadas con fondos provinciales, que suman más de ocho millones de euros desde el inicio de la legislatura.

Durante la jornada, Pérez ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y ha repasado junto al equipo municipal algunos de los proyectos que están en marcha, como la nueva fase de mejora de la Ronda Sur, incluida en el plan Planifica 2024-2027.

Esta intervención cuenta con una inversión total de 1.381.388 euros, de los cuales la Diputación aporta 884.528 euros, el 64% del presupuesto.

Las obras, actualmente pendientes de adjudicación, contemplan la urbanización y repavimentación de la fase III, que permitirá conectar la Avenida de Santa Pola con la calle Senda del Rey.

Se trata de la continuidad de un proyecto ya iniciado en el anterior Planifica, con la construcción de una rotonda en la intersección con la Avenida de Orihuela, dotada con 684.400 euros.

“El objetivo de la Diputación es acompañar a los municipios para que sean ellos quienes marquen sus prioridades. Este proyecto mejorará notablemente la movilidad y la comunicación de Aspe con el resto de la provincia”, ha destacado el presidente.

Durante su visita, la comitiva también ha recorrido la ermita de La Concepción, recientemente rehabilitada con el respaldo económico casi íntegro de la Diputación, que destinó 535.962 euros a su recuperación.

“Este templo forma parte del patrimonio común de toda la provincia, y su restauración nos permite preservarlo y adaptarlo como espacio polivalente al servicio de la ciudadanía”, ha resaltado Pérez.

La jornada ha concluido con un recorrido por el campo de fútbol de La Nía, donde se han realizado diversas mejoras gracias a una inversión provincial de 150.000 euros, que han permitido instalar césped artificial, renovar la iluminación y construir gradas laterales.

“La Diputación impulsa proyectos que favorecen el acceso de los vecinos a instalaciones deportivas de calidad”, ha añadido el presidente, antes de asistir a los Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira.