Muere atropellado un operario de 42 años mientras trabajaba en una obra de una carretera de Xixona

Un operario de 42 años falleció ayer lunes por el atropello mortal de un coche mientras trabajaba en una zona de obra en una carretera a la altura de Xixona.

El trágico accidente se produjo ayer sobre las 19:10 horas en una zona de obra en la CV-800 en término de Xixona.

Tras recibir el aviso en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de que un vehículo había arrollado a un trabajador, se envió inmediatamente personal sanitario.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad SVB y equipo médico de Atención Primaria.

No obstante, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 42 años.

80 muertes laborales al año

En 2025 los accidentes laborales causaron 80 muertes en la Comunitat Valenciana. Este año ya son al menos tres los fallecidos en la provincia de Alicante.

Antes del operario atropellado, la última víctima de la siniestralidad laboral fue un operario de 40 años, de nacionalidad española, que cayó desde el tejado de una empresa de cerámicas en Callosa d'en Sarrià.

Unas semanas antes, a finales de enero, fue un hombre de 54 años el que perdió la vida al caer desde el techo de una empresa en San Fulgencio.

En noviembre de 2025 fue una agente medioambiental de 39 años la que falleció al precipitarse entre 40 y 50 metros mientras realizaba un descenso en rápel por la pared del Morro de Moraira. Y la lista sigue.

En 2025, en España murieron 735 trabajadores por accidente laboral, lo que supone dos trabajadores fallecidos al día, según el Ministerio de Trabajo.

Si bien fue un año menos malo para la Comunitat Valenciana, con 31 muertos menos, fue la excepción tras varios años nefastos en los que los decesos han ido superándose.

