La Generalitat exige a Morán desbloquear ya el 'Vertido 0' en Alicante tras perder los 350 millones de la UE

Una carta de la Generalitat Valenciana, firmada por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, reclama formalmente al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que agilice ya los trámites ambientales y garantice la financiación necesaria para ejecutar las obras de Vertido 0 en las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia.

Compromete al Ministerio para la Transición Ecológica a licitar las actuaciones antes de que termine el actual ciclo del Plan Hidrológico del Júcar en 2027, ante el escándalo de su desactivación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar).​

El requerimiento se produce después de que el Gobierno haya rechazado asumir directamente los 350 millones de euros en inversiones hídricas para Alicante que estaban comprometidos por la Unión Europea, al dejar caducar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vinculados al proyecto de Vertido 0. Y remitirlo ahora a nuevos programas europeos como los Feder 2021‑2027 o futuras líneas de la Estrategia de Resiliencia Hídrica.

En su misiva, Miguel Barrachina, recuerda a Hugo Morán que el Congreso de los Diputados declaró en 2023 de carácter urgente y prioritario las actuaciones de reutilización de agua desde las EDAR de Monte Orgegia y Rincón de León.

Las obras fueron calificadas además de interés general del Estado y ligadas a la Ley 11/2005 del Plan Hidrológico Nacional. La Generalitat subraya que tanto el Estado como el propio Consell anunciaron entonces la inminencia de unas obras que regantes y ayuntamientos llevan años esperando y que siguen atascadas en Madrid.

Barrachina urge al Ministerio para la Transición Ecológica a que resuelva de inmediato la Declaración de Impacto Ambiental o la aprobación ambiental definitiva de ambos proyectos, cuyos expedientes están en el departamento de Morán desde septiembre y diciembre de 2025.

Advierte que desbloquear este trámite, que corresponde al Gobierno central, es condición imprescindible para no seguir acumulando retrasos. El conseller plantea además una reunión de trabajo “con regantes y responsables municipales y provinciales” para coordinar esfuerzos políticos, técnicos y económicos que permitan licitar las obras dentro del actual ciclo del Plan del Júcar, que concluye en diciembre de 2027.

La pérdida de los fondos europeos

El origen inmediato de este choque está en la negativa del Ministerio a aceptar la fórmula planteada por la Generalitat para salvar los 350 millones de euros que la UE había reservado para inversiones hídricas en Alicante, entre ellas el proyecto de Vertido 0, dentro de los fondos Next Generation.

El departamento de Morán justifica en su respuesta que no puede asumir de forma directa y extraordinaria ese volumen de inversión por las restricciones presupuestarias derivadas, entre otros factores, de las actuaciones prioritarias para reparar los daños de la Dana de 2024, y propone reconducir esos proyectos a la planificación hidrológica ordinaria y a futuras convocatorias europeas como los FEDER.

Según el propio Gobierno, la reutilización, la desalación y la eficiencia hídrica son pilares de la nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica europea, y es en ese marco donde invita a la Generalitat a reorientar Vertido 0, en lugar de articular una aportación extraordinaria de 350 millones con cargo al presupuesto estatal.

Para el Consell y para la Diputación de Alicante, este giro supone una negligencia política: las administraciones valencianas sostienen que el Estado no activó a tiempo los mecanismos para ejecutar las obras ni consumió los fondos europeos en plazo y que, pese a la pérdida de financiación, el Gobierno sigue exhibiendo Vertido 0 como un proyecto emblemático en su agenda ambiental.

Tanto la Generalitat como la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante presentan Vertido 0 como un proyecto estratégico con una doble dimensión: dejar de enviar aguas depuradas al mar y transformar ese recurso en una fuente estable para la agricultura y los usos urbanos.

Las actuaciones en Rincón de León y Monte Orgegia permitirían recuperar en torno a 20 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, reducir los vertidos en la costa y reforzar la seguridad hídrica de una zona sometida a recortes del trasvase Tajo‑Segura y a una estructura de regadío muy tensionada.

Los regantes y los municipios alertan de que el retraso en estas obras no solo mantiene la presión sobre el trasvase, sino que impide consolidar una pieza clave de la transición hídrica hacia la reutilización y la circularidad del agua.

Con los fondos Next Generation ya perdidos, el propio Barrachina ha admitido que los agricultores podrían verse obligados a asumir parte del coste del agua regenerada si no llega financiación europea adicional, algo que complica aún más la viabilidad de unas inversiones que, defienden, tienen un claro retorno ambiental y económico para la provincia.

La posición del Estado

La carta se cruza con un discurso consolidado de Hugo Morán en otros conflictos hídricos del Levante, como el del Mar Menor, donde el secretario de Estado ha insistido en la necesidad de “actuar en origen” sobre las presiones que degradan los ecosistemas y ha advertido de que la transición ecológica no puede “imponerse” ni basarse solo en grandes infraestructuras de oferta.

Desde Medio Ambiente se reivindica una política que combine la gestión de la demanda, la eficiencia y la restauración ambiental con las nuevas obras, y se acusa con frecuencia a los gobiernos autonómicos y a determinados sectores económicos de centrarse en ampliar dotaciones sin abordar cambios estructurales en el modelo productivo.

Los usuarios, ayuntamientos y Consell

En las últimas semanas, el alcalde de Alicante, comunidades de regantes, Diputación y Generalitat han cerrado filas para exigir la ejecución inmediata de Vertido 0 y cargar la responsabilidad del bloqueo sobre el Gobierno central. En los encuentros celebrados en la Diputación y en las manifestaciones públicas, Toni Pérez y Barrachina han insistido en que las obras “deberían estar ya terminadas” al tratarse de actuaciones declaradas de interés general del Estado y han calificado de “inadmisible” que se hayan perdido los fondos europeos asignados.

El Consell se ha ofrecido en dos ocasiones a cofinanciar los proyectos, además de asumir la redacción de los estudios y la interlocución con Bruselas, mientras que el Ministerio mantiene su apuesta por reprogramar las actuaciones en la planificación hidrológica y buscar encaje en nuevos instrumentos europeos, sin comprometer por ahora una aportación extraordinaria del Estado.