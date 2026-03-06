Policías de Alicante estallan ante la subida salarial de los Mossos d'Esquadra: "Nos sacan 970 euros más al mes"

Si los Mossos d'Esquadra ya eran la policía mejor pagada de España, con su nuevo aumento de 4.000 euros brutos anuales amplían aún más la brecha, así como la indignación de los policías nacionales de Alicante.

El premio del Gobierno a la policía catalana ha sido la gota que colma el vaso para un cuerpo con agentes que llevan hasta 12 años esperando cobrar una indemnización por lesiones, con comisarías ruinosas, impagos de dietas y pluses, vehículos desfasados, falta de chalecos antibalas y hasta escasez de bolígrafos y papel.

El acuerdo cerrado el pasado mes de febrero supondrá que un mosso cobre 967 euros más al mes que un policía nacional y hasta 1.100 euros más una vez jubilado, entre otras ventajas.

Para David García, secretario provincial de Jupol en Alicante, esta medida es "una discriminación más que estamos sufriendo".

"Nos dicen que no hay dinero para pagar las indemnizaciones o arreglar las comisarías, pero suben el sueldo a los Mossos d'Esquadra", denuncia.

García recuerda que antes del acuerdo la diferencia era "de 600 euros mensuales y ahora será de 997. Hay dinero cuando les interesan los votos, mientras que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil nos tratan como policías de segunda".

Además de este incremento, los Mossos aumentarán hasta 3.600 euros los importes por nocturnidad y festivos, tendrán 100 horas menos de jornada laboral, una ampliación de las horas de vacaciones y mejoras en conciliación, retribuciones por juicios, días de descanso...

Falta de recursos

El anuncio es aún más sangrante si se tiene en cuenta que los policías nacionales de Alicante y sindicatos como Jupol llevan "décadas reclamando y exigiendo mejoras en las comisarías de Benidorm y Dénia", comenta el secretario provincial.

Desde el sindicato aseguran que las instalaciones de Dénia son "tercermundistas". "Era la antigua casa de un capitán de puerto; es una vivienda que está para tirar".

Una situación similar se da en Benidorm, donde la comisaría cuenta con importantes desperfectos y no tiene capacidad para hacer frente a la enorme población flotante de la ciudad, dándose la situación de que no hay espacio para los detenidos en el calabozo.

"Se nos prometió que iban a hacer nuevas comisarías, una mentira más", critica García, quien añade que la falta de recursos pone en riesgo a los agentes y a los propios ciudadanos.

Otra de las exigencias enquistadas del sindicato es que, a día de hoy, todavía "hay cientos de policías sin chalecos antibalas y muchos están caducados".

"También hay vehículos que ponen en riesgo a los agentes y que tienen más de 600.000 km", indica David García.

Así, la falta de material hace que muchos agentes tengan que poner dinero de su bolsillo cada año en kits de primeros auxilios, además de costearse formaciones especializadas en primeros auxilios y en artes marciales.

Es más, desde Jupol denuncian que la situación ha llegado hasta tal punto que las sillas, los bolígrafos y los folios se han convertido en un bien preciado en las comisarías ante lo que consideran un abandono por parte de la Dirección General de la Policía.