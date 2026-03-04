MarisGalicia convierte Alicante en el gran puerto del marisco gallego este marzo

Del 6 al 22 de marzo, El Muelle Live se transforma en una gran carpa marinera con más de 20 toneladas de marisco fresco, vinos gallegos, música en directo y rituales mágicos para toda la familia.

Cuando el Mediterráneo huele a Atlántico, Alicante sabe que se acerca una cita irrepetible. MarisGalicia, la Gran Fiesta del Marisco, llega por primera vez para transformar El Muelle Live, en la zona Volvo, en un auténtico puerto gallego del 6 al 22 de marzo.

La carpa, con más de 1.500 metros cuadrados y capacidad para más de 1.000 personas, recrea un gran puerto marinero. Cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos componen un escenario pensado para disfrutar sin prisas.

La propuesta llega con cifras que abren el apetito: 20 toneladas de marisco, 10.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 18.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas, pulpo a feira y centollo serán protagonistas del festín.

El secreto está en el origen del producto. Camiones‑piscina trasladan a diario el marisco vivo directamente desde Galicia, sin intermediarios. Así se garantiza una frescura máxima y precios populares, pensados para que nadie se quede sin probar esta experiencia.

El pulpo es uno de los platos típicos.

El sistema de pedido está diseñado para disfrutar desde el primer minuto. Hoja en mano, cada visitante recorre los diferentes puestos, confecciona su propio menú a medida y lo saborea después cómodamente en el comedor interior o en la terraza junto al puerto.

MarisGalicia es también un homenaje a la cultura gastronómica gallega. La panadería ofrece empanadas, tartas y pan gallego; el puesto de arroces reúne a maestros arroceros; la pulpería y la zona de plancha y cocidos completan una propuesta variada y muy sabrosa.

El vivero permite incluso elegir la pieza antes de cocinarla, reforzando el vínculo entre producto y comensal. La experiencia se completa con un bar de vinos y licores gallegos y una zona de recuerdos para llevarse un pedacito de Galicia a casa.

Fuera de la carpa, una exposición de 40 grandes fotografías muestra el turismo, la cultura y los productos gallegos. Dentro, redes, salvavidas, boyas y otros motivos marineros envuelven al visitante en una atmósfera auténtica, cercana a un puerto atlántico en plena faena.

La música en vivo de gaitas y danzas tradicionales gallegas pone banda sonora a la velada. Cada comida se convierte así en una experiencia para los cinco sentidos, donde el producto, la música y la ambientación se combinan para transportar al público directamente a Galicia.

Hay todo tipo de mariscos.

Las noches de los sábados se reservan para la magia y la tradición. A partir de las once, la gran queimada toma el protagonismo. El público participa en el ritual, recita el famoso conxuro y brinda por ahuyentar malos espíritus entre llamas azules y aromas inconfundibles.

“MarisGalicia es una fiesta para todos los sentidos y así hay que entender esta cita”, resume Manuel Gómez, coordinador del evento. Su invitación es clara: acudir con buen apetito, olvidarse del reloj y dejarse llevar por un ambiente que mezcla mar, fuego y tradición.

Vista general del evento.

Desde su nacimiento en 2009, MarisGalicia ha conquistado algunas de las principales capitales del país. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao ya han vibrado con esta gran fiesta gastronómica, que ahora suma una nueva parada estratégica en el calendario: Alicante.

Para adaptarse a todos los planes, el horario es amplio y flexible. De lunes a sábado, abre de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos, el festín se concentra en el mediodía, de 13:00 a 16:30, ideal para disfrutar de comidas largas frente al mar.