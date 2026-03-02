Hemarnos Sirvent vuelven a las Fallas de Valencia por primera vez desde 2019 con una mascletà "explosiva"

109.79 kilos de pólvora en 383 segundos. Estas son las características exactas de la mascletà a cargo de la pirotecnia alicantina Hermanos Sirvent que se disparará este lunes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Se trata de la segunda macletà de las fallas, de un total de 19 que se dispararán desde la plaza del Ayuntamiento hasta el 19 de marzo.

En unas declaraciones a À Punt, Juan Luis Pérez, responsable de la pirotecnia Hermanos Sirvent, deja constancia de la importancia que supone esta macletà para la empresa.

Pues la última vez que dispararon en las emblemáticas Fallas de Valencia fue en 2019, hace 7 años.

"Para nosotros es un día particularmente emotivo por volver a Valencia después de tantos años", asegura ante las cámaras de À Punt.

Una vuelta doblemente emotiva por ser también un homenaje a Pedro Luis Sirvent, fallecido en el trágico accidente en la sede de la empresa en marzo de 2025.

"Tenemos ganas de volver a dejar su huella en la ciudad de Valencia", expresa Pérez.

La mascletà durará unos 383 segundos, con un tradicional y esperado final explosivo de 40 segundos: "Esperemos sorprender con nuestro terremoto final", asegura.

Este febrero también se conocía que la famosa empresa de pirotecnia alicantina no participará en las Hogueras de Alicante este mes de junio, una ausencia que se suma a la carencia de ADN alicantino tras el anuncio de Pirotecnia Ferrández (Redován) y Coeters Dragons (Villena), de no participar en el concurso tampoco.

