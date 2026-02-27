El PSOE debatirá una propuesta legislativa para pedir la devolución de las VPP en Alicante: "Son adjudicaciones ilegítimas"

La secretaria general del PSPV Diana Morant carga contra el "modelo especulativo" del PP y de Vox en la vivienda protegida y ha reclamado que se devuelvan las VPP adjudicadas "a caraduras y cargos del Partido Popular" en Alicante.

La también ministra ha exigido en una intervención ante los medios de comunicación en la sede provincial del PSOE en Alicante la dimisión del alcalde Luis Barcala como "máximo responsable" del escándalo de Les Naus, además de elevar la presión sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su sucesor en el Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Por otro lado, la dirigente del PSPV insiste en que el escándalo de Les Naus exige no solo dimisiones, sino revertir las adjudicaciones que considera ilegítimas.

"Queremos que estas viviendas se devuelvan y, si no lo hace Barcala, que lo haga el presidente de la Generalitat", sostuvo, anunciando que "la semana que viene se va a debatir una propuesta legislativa con la cual el Partido Socialista propone que se devuelvan las viviendas".

Una propuesta que, asegura, espera contar con el apoyo del Partido Popular.

Morant enmarca sus declaraciones en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Alicante, en el que la oposición volvió a debatir la reprobación del alcalde por la crisis de las VPP de Les Naus, la promoción de viviendas de protección pública en la playa de San Juan adjudicada a cargos municipales, técnicos y personas del entorno del PP.

"Lo cierto es que ayer Vox y Partido Popular abrazaron, protegieron a Barcala y no han pedido su reprobación", resume.

La líder socialista insiste en que "seguimos exigiendo la dimisión de Barcala como máximo responsable de una promoción de vivienda que se ha convertido en un escándalo".

Ha recordado que el caso "ya no afecta solo al Ayuntamiento de Alicante", sino también a Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan, y subraya que implica a "técnicos de la Generalitat Valenciana", por lo que, a su juicio, "esto no es solo un caso Alicante, es un caso Partido Popular, y si me permiten también partido de Vox".

"Han corrompido el sistema de acceso a la vivienda pública, han tumbado la normativa que blindaba que estas viviendas fueran siempre para quien las necesita", afirmó.

Modelo de vivienda y choque con Madrid

En un tono muy duro, la también ministra de Ciencia contrapuso el modelo del PSOE con el que atribuye a PP y Vox.

"Ellos pretenden que volvamos a la época en la que gobernaba Mariano Rajoy, cuando a las familias se las desahuciaba por no poder pagar su casa", advirtió, enlazando la votación de esta semana en el Congreso, en la que PP y Vox, junto a Junts, han tumbado parte del llamado "escudo social" del Gobierno para reforzar la protección frente a desahucios y facilitar el acceso al alquiler.

"Lo llaman ‘okupas’ a la gente trabajadora", denunció, para rematar con una de las frases más contundentes de su comparecencia: "Los okupas son ustedes, que se han quedado las viviendas de protección pública que se han construido aquí en Alicante". Frente a eso, reivindicó el modelo socialista como "un modelo de sociedad que defiende la vivienda para las personas trabajadoras y no el modelo especulativo que ha vuelto a imponer e implantar el Partido Popular en la Comunitat Valenciana".

Morant hiló el caso de Alicante con el debate sobre financiación autonómica y sobre políticas sociales, acusando a Pérez Llorca de "no tener derecho a renunciar" a los 3.700 millones de euros adicionales que supondría el nuevo modelo de financiación para la Comunitat Valenciana y reclamando que "se siente a hablar" con el Gobierno de España, pero "sobre todo que acepte" ese modelo.

Comisión de investigación

En paralelo, recordó que en Les Corts Valencianes se pondrá en marcha una comisión de investigación específica sobre el caso. "Una comisión de investigación con PP y Vox, lo mismo que ocurrió con la DANA. Tenemos muy pocas garantías, pero la voz del Partido Socialista será la de la defensa de lo público", afirmó.

A su juicio, la conclusión está clara de antemano: "Se ha retirado de la norma la obligación de ser demandante de vivienda protegida y se ha permitido que accedan personas que ganan 4.000 euros al mes, 60.000 euros al año. La conclusión es que tenemos que volver a la normativa anterior. Y, por cierto, la conclusión es: no votemos más a esta gentuza".

De Mazón a Pérez Llorca

Morant eleva el foco más allá de Barcala y apunta directamente al president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y a su antecesor, Carlos Mazón.

"Esto no es solo Barcala, al que le volvemos a pedir la dimisión. Esto es Pérez Llorca, esto es el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, el de Alicante de siempre y también el de España", sostuvo.

Ha recordado que esta semana la jueza que investiga la gestión de la DANA ha solicitado la imputación de Mazón por un presunto delito de homicidio imprudente con causa de muerte, y acusó a Pérez Llorca de "no hacer nada" ante esa situación.

"Se ha convertido en Mazón, Pérez Llorca es Mazón", dijo, denunciando que el actual jefe del Consell "ha recolocado a todo el equipo de Mazón" en su entorno.

"Volvemos a exigirle al señor Pérez Llorca que eche a Mazón, que lo eche del Partido Popular, que le pida el acta, porque es insoportable saber que una persona que está acusada por una jueza siga jugando al funambulismo en Les Corts", criticó.​

En ese contexto, liga de nuevo el poder del PP al apoyo de Vox: "Parte de la sensación de impunidad que tiene el Partido Popular es porque Vox le sostiene, no le tose nada", apuntó, recordando que Santiago Abascal ha reivindicado el "modelo Mazón" para otras comunidades autónomas.

