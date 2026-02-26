Villena consolida su apuesta social en 2026 con 3,5 millones para servicios y casi 5 millones en inversiones

El Ayuntamiento de Villena activa el presupuesto de 2026 sin apoyos de la oposición. El equipo de Gobierno, integrado por PSPV-PSOE y Verdes de Europa, saca adelante unas cuentas de 35,81 millones de euros con el voto en contra de PP y VOX.

La cifra se mantiene en la línea del ejercicio anterior, pero el Ejecutivo subraya un refuerzo en modernización urbana y en el sostenimiento de los servicios públicos vinculados al medioambiente, los servicios sociales, la educación y la cultura.

Más de 3,5 millones de euros, -casi el 10% del total-, se concentran en estas áreas, a lo que se añaden cerca de cinco millones en inversiones. El concejal de Hacienda, Juan José Olivares, defiende que las cuentas se apoyan en un uso ajustado de los remanentes de tesorería, dentro de los límites legales, y en una política de contención fiscal que sitúa a Villena entre los municipios con menor presión tributaria de la provincia.

Durante el pleno, Olivares incide en que el presupuesto consolida las políticas de proximidad. En concreto, se destinan 3.528.503 euros a Medio Ambiente, Bienestar Social y Cultura y Educación, correspondientes a los capítulos II y IV, que garantizan el funcionamiento ordinario de los servicios y el respaldo a entidades y programas locales.

El área de Medio Ambiente dispondrá de 994.786 euros para atender actuaciones en protección del medio ambiente, parques y jardines y administración general del área. Se destinarán 861.736 euros al capítulo II y 133.050 euros al capítulo IV, reforzando el mantenimiento de zonas verdes, la gestión ambiental y la mejora de espacios públicos.



Por su parte, en Bienestar Social hay destinados 1.451.253 euros. El área de Asistencia Social Primaria concentra la mayor inversión, con 921.253 euros en el capítulo II y 530.000 euros en el capítulo IV. Estos recursos permiten sostener programas de atención a familias, personas mayores, dependencia, inclusión social y apoyo a colectivos vulnerables.



El área de Cultura y Educación contará con 1.082.464 euros.La partida engloba los gastos de administración general de Educación y Cultura, bibliotecas, archivo, equipamientos culturales y museos, así como promoción cultural.

El presupuesto asigna 901.300 euros al capítulo II y 181.164 euros al capítulo IV, garantizando la actividad cultural, el mantenimiento de infraestructuras y el impulso de proyectos educativos y culturales.

La cultura sigue siendo uno de los ejes de integración social, pero también forma parte de la estrategia de promoción, diversificación económica y de generación de turismo de la ciudad en los últimos años.



A estas partidas, se suman los 4,62 millones de euros de inversión gracias a las aportaciones propias del Ayuntamiento y la inyección de fondos procedentes de la Unión Europea a través del Plan de Actuación Integral (PAI) dentro del programa EDIL que se financia a través del FEDER.