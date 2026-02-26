La peligrosa ruta a Baleares 'absorbe' las pateras de la C. Valenciana y deja la cifra de llegadas más baja de la década

Inmigrantes a bordo de una patera interceptada frente a las costas de Marruecos. Europa Press

La llegada de pateras a las playas de la Comunitat Valenciana se ha frenado en seco en 2025, reduciendo la cifra a la mitad que en años anteriores, a pesar del aumento de las travesías por el Mediterráneo. La causa de este fenómeno se explica por la explosión de la peligrosa y opaca ruta a Baleares.

La travesía a las islas ha superado en tránsito de embarcaciones precarias, por primera vez en años, a Canarias, con 7.300 migrantes y más de 1.000 muertes, y ha dejado a la provincia en sus números más bajos de la última década, con 340 personas rescatadas.

La cifra global se ha reducido en los últimos años, ya que en 2024 llegaron casi el doble, 643, mientras que un año antes fueron 776 y las cifras precedentes fueron de 410, 848, 924, 673, 353, 388, 116, 26 y 84, consecutivamente, siendo este último el año 2014, según datos de Cruz Roja recogidos por EFE.

No obstante, los migrantes rescatados en las costas valencianas sí presentaban un peor estado de salud, fundamentalmente por heridas, según han constatado los servicios de emergencias.

Las mafias que trafican con migrantes llevan años escogiendo las aguas baleares como el "laboratorio de la necrofrontera", como lo define la plataforma Ca-Minando Fronteras.

La plataforma contabiliza 3.090 migrantes fallecidos en su travesía hacia territorio español el pasado año, de los cuales 1.037 migrantes habrían muerto en la llamada ruta de Argelia, que tiene destino en Murcia, Alicante, Valencia y las islas Baleares.

"Peligrosa y opaca"

"La conexión hacia Ibiza y Formentera aparece como uno de los cruces más riesgosos, con recorridos más largos y expuestos en una zona donde no hay proactividad de los servicios de salvamento, lo que dificulta las operaciones de búsqueda y rescate", explican en su informe de 2025.

La ruta a Baleares es ya la más "peligrosa y opaca" y la preferida por las mafias para evitar el cada vez mayor control fronterizo en las aguas que rodean las islas Canarias.

"La ruta argelina ha mantenido una actividad constante a lo largo de todo el año, consolidándose como el cruce migratorio más transitado hacia el Estado español, superando a la ruta atlántica hacia Canarias y a los trayectos desde el norte de Marruecos", indican desde Ca-Minando fronteras.

Los migrantes que escogen esta ruta de entrada quedan "expuestos en una zona donde no hay proactividad de los servicios de salvamento, lo que dificulta las operaciones de búsqueda y rescate", denuncian.

Desvíos a Alicante

Este punto muerto fronterizo es visto por las mafias como una zona sin vigilancia a la que dirigirse, a pesar de su peligrosidad.

Muchas pateras se desvían de su rumbo original y acaban en las orillas alicantinas, como fue el caso de la embarcación rescatada en mayo frente a Xàbia.

Se dirigían hacia las islas Baleares, pero a las pocas horas de partir se averió el motor y fueron arrastrados al litoral alicantino tras dos semanas a la deriva sin alimento ni bebida, lo que provocó la muerte de cuatro tripulantes que fueron tirados por la borda.

Además, muchas de estas pateras desaparecen sin rastro, lo que hace imposible determinar su rumbo.

Esta grave crisis migratoria a tan solo unos kilómetros de las aguas de Alicante está dejando en las islas "cementerios repletos de tumbas sin nombre, personas enterradas sin identidad, sin ceremonias de despedida, sin respeto a sus tradiciones religiosas y, lo que es más importante, sin que las familias sepan que ese ha sido su final", lamentan desde Ca-Minando Fronteras.