À Punt analizará este lunes el secreto de la longevidad en su programa 'Zoom'

La longevidad ya no es una rareza en España. La esperanza de vida no ha dejado de crecer en las últimas décadas y el país ha pasado de una media de 69 años en 1960 a superar hoy los 84. Y, en paralelo, llegar a los 100 años empieza a formar parte del paisaje demográfico.

Esa nueva realidad es el punto de partida de la investigación que el programa Zoom emite este lunes 9 de febrero, a las 22:45 horas, en À Punt, con el objetivo de responder a una pregunta que cada vez interesa más: ¿hasta dónde puede llegar realmente la vida humana?

Según explican desde À Punt, en 2025 España batió el récord de personas centenarias, con cerca de 16.000 ciudadanos que han superado el siglo de vida.

Además, también se han documentado casos excepcionales de personas que han celebrado más de 110 cumpleaños, un fenómeno que hasta hace poco parecía reservado a estadísticas casi imposibles.

El equipo de Zoom, capitaneado por Jose Sáez, recorre la ciencia, la genética y el estilo de vida con especialistas para analizar qué hay detrás de esta expansión de la longevidad. Y, sobre todo, para averiguar si existe un techo biológico real o si todavía queda margen por explorar.

El programa se detiene en el caso más extremo conocido en España: Maria Branyas, supercentenaria catalana que llegó a los 117 años. La investigación expone los factores que, a nivel biológico y vital, la convirtieron en un caso único.

La Comunitat Valenciana también aparece como uno de los escenarios donde la longevidad se vive en primera persona. Zoom conoce a Nicolasa, vecina de Quart de Poblet, que con 105 años mantiene buena salud y una vida social activa.

El programa también presenta a Lola, la abuela de la presentadora Maria Fuster, que con 102 años sigue destacando por una energía poco habitual a esa edad.

La investigación no se queda solo en la genética y el estilo de vida. Zoom también entra en el terreno donde la longevidad se mezcla con dinero, marketing y promesas: el de los tratamientos antienvejecimiento.

El programa aborda cómo algunas de las personas más ricas del mundo están invirtiendo grandes fortunas para retrasar el envejecimiento. El espacio analiza qué hay de real en estos tratamientos y cuál es su coste.

En este contexto, también se pone el foco en el auge de la suplementación. Según una encuesta de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética (RENHyD), el 70% de la población estudiada consume algún tipo de suplemento, una cifra que refleja hasta qué punto el deseo de vivir más (y mejor) se ha convertido en un fenómeno social.

Este lunes, À Punt pone el foco en la longevidad para buscar las claves de una vida larga y saludable, desde la genética hasta la alimentación, pasando por las relaciones sociales y el estilo de vida.