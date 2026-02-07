La Nucía lanza la etapa reina de la Volta 2026: 172 km y cinco puertos decisivos

Corte de cinta de la salida de la etapa VCV en La Nucía, este mediodía

Este mediodía, La Nucía se convierte en el punto de partida de la jornada más esperada de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026.

Desde el Estadi Olímpic Camilo Cano arranca la llamada “etapa decisiva”, un “etapone” de alta montaña con cinco puertos y 172 kilómetros que puede marcar el rumbo definitivo de la primera gran prueba por etapas del calendario europeo en 2026.

El ambiente es de los grandes días. Centenares de aficionados se concentran en el recinto deportivo para seguir de cerca la presentación de equipos y buscar una foto con sus ídolos.

La ovación es constante y se dispara con la presencia del belga Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe), campeón del mundo contrarreloj y señalado como el “gran favorito” de esta edición.

Junto a él, el público también arropa al sprinter eritreo y líder provisional Binian Girmay (NSN Cycling), a los españoles Pablo Castrillo e Iván Romeo (Movistar), o al portugués Joao Almeida (UAE), uno de los nombres más sólidos para la general.

La salida se convierte, durante más de una hora, en un escaparate de estrellas internacionales.

El corte de cinta oficial cuenta con una amplia representación institucional. Asisten Ángel Casero, director de la carrera; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía; Miguel Ángel Ivorra, director general de Deportes; Sergio Villalba, concejal de Deportes; Fernando Canós, director territorial de Banco Sabadell; e Isabel Gómez, directora general Les Marines.

Tras el protocolo, el alcalde acompaña la carrera desde el coche de apertura. El pelotón atraviesa las principales calles del municipio antes de dirigirse hacia Callosa y encarar el Coll de Rates, primer puerto de montaña de una jornada diseñada para dinamitar la clasificación.

La presencia de La Nucía en el recorrido no es casual. Por segundo año consecutivo, el municipio acoge la salida de una etapa de la Volta, reforzando su imagen como “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

La repercusión mediática es notable: la prueba se retransmite en directo por Eurosport y À Punt, lo que amplifica su impacto a nivel nacional e internacional.

Además, la coincidencia con la Shimano Super Cup Massi de bicicleta de montaña multiplica la afluencia de público.

El Estadi Olímpic reúne a aficionados de distintas nacionalidades en una mañana de ciclismo total, con gran presencia de medios de comunicación llegados de diferentes países europeos.

En lo deportivo, la etapa es la cuarta y penúltima del recorrido. Sobre el papel, es la más exigente: 172 kilómetros, cinco puertos y 3.300 metros de desnivel, con meta en Teulada. Un recorrido de montaña pura que no deja margen para la especulación.

Entre los puntos clave destacan el Coll de Rates, el Alto del Miserat y una parte final que promete espectáculo. Antes del desenlace aparece el “Muro de Pou”, con rampas del 22%, una pared que puede romper el grupo de favoritos.

La subida final a Cumbres del Sol se presenta como juez definitivo en una jornada marcada como “etapa reina y decisiva”.

El nivel del pelotón está a la altura del recorrido.

La Volta Comunitat Valenciana 2026, prueba UCI ProSeries, cuenta con nueve equipos World Tour: UAE Team Emirates XRG, Movistar Team, INEOS Grenadiers, Lidl Trek, Bahrain Victorious, Red Bull BORA – Hansgrohe, NSN Cycling Team, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility.