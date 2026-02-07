Un hombre se atrinchera en su vivienda en Teulada y activa un dispositivo policial

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo en el municipio alicantino de Teulada ante la presencia de un hombre que permanece atrincherado en su vivienda. Por el momento, no ha trascendido si el individuo va armado o si hay más personas en el interior del domicilio.

Según han informado fuentes del instituto armado, los agentes han tenido conocimiento del suceso a mediodía. Tras ello, se han desplazado hasta el lugar y han iniciado un operativo para gestionar la situación.

Las mismas fuentes han explicado que los agentes se encuentran en contacto con el hombre con el objetivo de que deponga su actitud y abandone el encierro de manera voluntaria.

Por su parte, desde la Policía Local de Teulada han confirmado a la Agencia EFE únicamente que hay una persona atrincherada en un domicilio del municipio, sin aportar más detalles.

