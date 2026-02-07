Aemet establece el aviso naranja en el litoral de Alicante por vientos de fuerza 7 y olas de 4 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante ante el empeoramiento del temporal marítimo, con viento fuerte y oleaje que puede alcanzar los cuatro metros.

El episodio llega después de varios días y semanas marcados por un tiempo inestable en la provincia, con rachas intensas, lluvias intermitentes y un ambiente más propio de latitudes del norte que del Mediterráneo. Un patrón poco habitual en Alicante, donde el invierno suele ser mucho más amable y predecible.

En este contexto, Aemet establece el nivel naranja (peligro importante) desde las 18:00 horas de este sábado por fenómenos costeros.

La previsión apunta a viento del suroeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con intensidad de fuerza 7 a 8.

El temporal marítimo se traduce también en un fuerte oleaje, con olas previstas de entre tres y cuatro metros hasta las 23:59 horas de este sábado, según adelantaba la Agencia EFE.

De cara al domingo, la situación evoluciona pero no desaparece. En el litoral norte y sur de Alicante se mantiene un aviso amarillo entre las 00:00 y las 3:59 horas, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Además, Aemet activa para el domingo el aviso amarillo en el interior de la provincia de Alicante y el interior sur de Valencia, desde las 6:00 hasta las 23:50 horas, por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Fuera de la provincia, el interior norte de Castellón también queda bajo aviso amarillo entre las 18:00 y las 23:59 horas del domingo, con viento del noroeste y rachas máximas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.

El viento en Valencia

El episodio de viento que atraviesa la Comunitat Valenciana deja ya las primeras incidencias, especialmente en la provincia de Valencia.

Emergencias de la Generalitat informa de que los bomberos han tenido que realizar siete servicios relacionados con este temporal, tras una jornada marcada por rachas intensas.

Según los datos recogidos por Aemet, la mayor velocidad se registra en Chelva, donde el viento alcanza los 56 kilómetros por hora.

También se anotan rachas destacadas en Bicorp (54 km/h), Llíria (48 km/h) y Utiel (46 km/h), según detalla Emergencias en su cuenta oficial de X.

En la provincia de Alicante, sin embargo, el seguimiento del episodio deja un balance más tranquilo. Emergencias señala que los bomberos del Consorcio no han realizado intervenciones vinculadas al viento.

Aun así, las rachas se hacen notar en varios puntos del interior y la costa. En las últimas cuatro horas se registran 43 kilómetros por hora en Villena, 42 km/h en Alcoi y 37 km/h en Benidorm.