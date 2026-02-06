Detienen a un hombre por obligar a una menor de Alicante a enviarle fotos de carácter sexual

Agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría de Maó han detenido en Menorca a un hombre acusado de ser el presunto responsable de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, así como de coacciones y pornografía infantil.

La investigación comenzó en Alicante, a cargo del Grupo de Delitos Tecnológicos, tras conocerse que una menor estaba siendo amenazada a través de redes sociales. El sospechoso presionaba a la víctima para que le enviara material audiovisual de contenido sexual, amenazándola con difundir los archivos que ya poseía si no accedía a sus exigencias.

Al descubrir que el presunto autor residía en Menorca, los investigadores alicantinos se coordinaron con agentes de Policía Judicial de Maó para continuar con las pesquisas. Los hechos ocurrieron a finales de abril de 2025, cuando el padre de la menor denunció que su hija mantenía conversaciones por redes sociales con un adulto que, con el tiempo, habían derivado en intercambios de contenido sexual.

Días después, la joven bloqueó al individuo al percibir su insistencia en conseguir más material. Fue entonces cuando él comenzó a amenazarla con publicar sus imágenes si no retomaba el contacto. Una vez identificado y localizado, el sospechoso fue detenido el pasado lunes como presunto autor de los delitos mencionados.

Evitar el sexting entre menores

El sexting consiste en grabar, enviar o compartir imágenes o vídeos íntimos personales mediante dispositivos electrónicos. Incluso reenviar este tipo de archivos de terceros constituye un delito y puede causar un grave perjuicio a la víctima.

Para prevenir riesgos la Policía recomienda:

- No grabes ni envíes fotos o vídeos íntimos bajo ninguna circunstancia.

- No reenvíes ni almacenes este tipo de material; podría ser robado o difundido.

- No participes en su publicación o difusión, ni lo solicites a otras personas.

- Recuerda que una vez enviada una imagen, se pierde el control sobre su destino.

Qué hacer si ocurre

- Comunícalo inmediatamente a un adulto o a las autoridades.

- Denuncia la difusión o publicación de fotos o vídeos íntimos sin consentimiento.

- Si las imágenes ya circulan por internet, contacta con la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar su eliminación.

- No compartas ni te burles de la víctima; estas acciones agravan el daño y pueden constituir ciberacoso.

El artículo 197.7 del Código Penal establece sanciones para la difusión no autorizada de contenidos íntimos, una situación que afecta con frecuencia al entorno adolescente.