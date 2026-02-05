COPE Alicante premia al Parque de La Marjal por su década de innovación y sostenibilidad

El Parque Inundable La Marjal, referencia nacional en gestión sostenible del agua y biodiversidad urbana, ha sido reconocido por COPE Alicante con uno de sus Premios 2025 en la categoría de Sostenibilidad. La emisora ha querido así poner en valor esta infraestructura pionera, coincidiendo con el décimo aniversario de su inauguración.

El galardón fue recogido por Jordi Azorín Poveda, vicepresidente del Consejo de Administración de Aguas de Alicante y director territorial de Veolia en la Comunitat Valenciana, durante la gala celebrada en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante (COMA).

"Celebramos el décimo aniversario de ese espíritu transformador que brota cuando la comunidad, el medio ambiente y la innovación caminan juntos", señaló la emisora alicantina al entregar el premio.

Una infraestructura única

Inaugurado en 2015, el Parque La Marjal nació como una solución innovadora al riesgo de inundaciones en la zona de Playa de San Juan y la Albufereta, dos áreas especialmente vulnerables. Su gran valor radica en su doble función: infraestructura hidráulica y espacio verde para el ocio y la educación ambiental.

Con una capacidad de almacenamiento de 45.000 metros cúbicos de agua —equivalente a 18 piscinas olímpicas—, el parque ha demostrado su eficacia en numerosos episodios de lluvias torrenciales. En diciembre de 2016, por ejemplo, acumuló más de 20.000 metros cúbicos, evitando daños en viviendas y comercios por valor de cientos de miles de euros.

El sistema hidráulico del parque permite laminar las aguas pluviales, liberándolas después de forma controlada o enviándolas a la depuradora para su regeneración. En 2024, 6.300 metros cúbicos de agua recogida fueron reutilizados para el riego de zonas verdes y baldeo de calles, reduciendo el consumo de agua potable.

Pulmón verde

Con una superficie de 36.000 metros cuadrados, La Marjal combina ingeniería, ecología y paisaje. Está concebido como un ecosistema mediterráneo con más de 60 especies vegetales autóctonas, entre ellas pinos, lentiscos, romero, lavanda o algarrobos, que recrean distintos hábitats, desde la ribera hasta la montaña.

El parque se ha convertido también en refugio para la fauna local y migratoria: más de 100 especies de aves —como la garza real, el ánade azulón o el martinete— encuentran aquí un lugar de descanso antes de cruzar el Mediterráneo. La presencia de anfibios y reptiles completa un entorno de alto valor ecológico, considerado hoy uno de los mejores espacios urbanos para la observación de aves en Alicante.

Educación ambiental

La Marjal no solo protege frente a lluvias extremas, sino que también forma y sensibiliza. Desde su apertura, más de 2.500 escolares han participado en talleres y visitas guiadas sobre el ciclo del agua y la importancia de las zonas húmedas.

Además, el parque es un lugar de encuentro para residentes y visitantes, con senderos, miradores y áreas de descanso. Gestionado con criterios sostenibles, incorpora humedales artificiales para depurar el agua de forma natural, sistemas de aeración mediante ultrasonidos y nidales que favorecen el equilibrio ecológico, controlando plagas como los mosquitos.

Diez años después

Durante la recogida del premio, Jordi Azorín destacó que este reconocimiento "pone en valor una manera diferente de abordar los retos del agua en las ciudades, basada en la innovación, la sostenibilidad y la colaboración".

El Parque La Marjal refleja una visión de futuro compartida por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento, que han logrado integrar tecnología, paisaje y ciudadanía en un mismo proyecto. Diez años después, esta "marjal urbana" no solo es un icono de la gestión del agua, sino también un modelo de cómo la naturaleza puede inspirar soluciones efectivas y hermosas para los desafíos del cambio climático.