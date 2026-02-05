Dos agentes fuera de servicio salvan la vida de un niño de tres años de una asfixia en el centro de Alicante

Agentes de la Policía Nacional intervinieron rápidamente en Alicante para salvar la vida de un niño de tres años que presentaba graves dificultades respiratorias y no respondía a los estímulos. El menor, que se encontraba en brazos de su madre, fue atendido por los policías, quienes lograron estabilizarlo antes de la llegada de los servicios médicos.

El suceso tuvo lugar en el centro de Alicante, frente a la Comisaría de Distrito Centro, donde dos agentes fuera de servicio observaron a una mujer desesperada pidiendo ayuda con su hijo en brazos, que se estaba asfixiando. De inmediato, los policías colocaron al niño sobre el capó de un coche patrulla cercano y comenzaron a evaluar su estado.

Al comprobar que el pequeño permanecía inmóvil, con los labios amoratados y sin reacción, los agentes examinaron sus vías respiratorias.

Detectaron que la lengua estaba inflamada y obstruía el paso del aire, por lo que aplicaron maniobras de emergencia para despejar las vías y facilitar la respiración. Poco después, el niño comenzó a responder y a recuperar el pulso y la consciencia.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, los agentes colocaron al menor en posición lateral de seguridad, manteniéndolo estimulado y vigilando que no volviera a sufrir otra crisis. Minutos más tarde, el equipo sanitario trasladó al niño y a su madre al Hospital de San Juan de Alicante, donde permaneció unas horas en observación antes de recibir el alta médica.

Este acto refleja la vocación de servicio y la preparación constante de los miembros de la Policía Nacional, que no solo trabajan en la prevención y persecución del delito, sino también en la protección de la vida y la asistencia a los ciudadanos.

A lo largo de su carrera, los agentes reciben formación continua en reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores, conocimientos esenciales que, como en este caso, pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.