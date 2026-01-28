Un vecino de Alicante se enfrenta a un ladrón armado en su casa y la investigación acaba con cinco detenidos

Un vecino de Alicante se ha enfrentado a un ladrón que había entrado en su vivienda armado con una pistola y ha conseguido evitar el robo tras desarmarlo. Su denuncia ha llevado una investigación policial que ha acabado con la detención de una banda de cinco personas y la intervención de cinco armas de fuego.

La investigación policial que ha terminado con el arresto de cuatro hombres y una mujer de entre 39 y 49 años, cuatro en Alicante y uno en Elche, se inició tras la llamada de alerta de la víctima.

El hombre denunció que le habían asaltado en su propia casa y amenazado con un arma de fuego y que tras un fuerte forcejeo el arma del asaltante cayó al suelo y al verse desarmado huyó del lugar.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda, además de hallar el arma municionada y en condiciones de ser disparada, también hallaron en el lugar un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas.

La intención del asaltante, de 39 años y localizado en Elche, era maniatar al hombre para robarle en su vivienda.

El plan había sido ideado con otros tres varones, de entre 44 y 49 años de edad, quienes junto al primer investigado habían planeado asaltar el domicilio, inmovilizar a la víctima y robarle, según determinó la investigación policial que se inició tras el grave incidente.

Tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron plenamente al varón que había asaltado la vivienda, deteniéndolo por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Una vez identificados plenamente los tres socios, fueron localizados por los agentes, y detenidos por los mismos delitos.

Por último, y después de realizar otras comprobaciones, los agentes realizaron una inspección policial en un comercio de Alicante relacionado con uno de los investigados, en el que los agentes hallaron e intervinieron cuatro armas de fuego y detuvieron a la responsable del establecimiento, una mujer de 43 años de edad, por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

Los cinco detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante quien decretó el inmediato ingreso en prisión para los cuatro varones detenidos y quedando la mujer detenida en libertad.