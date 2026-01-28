Quirónsalud Torrevieja estrena una nueva área de Consultas Externas para mejorar la atención al paciente

El Hospital Quirónsalud Torrevieja da un paso más en su apuesta por una atención sanitaria de calidad con la puesta en marcha de una nueva área de Consultas Externas.

Un espacio renovado que combina diseño, funcionalidad y tecnología para atender a cerca de 12.000 pacientes al mes, con el objetivo de hacer más cómoda y ágil cada visita al hospital.

Situada en la primera planta del edificio B, la nueva zona ocupa una superficie de mil metros cuadrados y alberga 15 consultas.

Su distribución responde a un planteamiento claro: mejorar la organización interna y facilitar los recorridos asistenciales, reduciendo esperas y favoreciendo una atención más cercana y eficiente. Todo ello en un entorno pensado para el bienestar del paciente desde el primer momento.

La inauguración de esta área se enmarca en el Plan Director del Hospital Quirónsalud Torrevieja, una hoja de ruta que marca el crecimiento del centro tras celebrar su 25º aniversario.

Tecnología Scribe

Las nuevas consultas tienen también implementado el proyecto Scribe, una innovadora iniciativa con la que el Grupo Quirónsalud evoluciona la asistencia sanitaria tradicional en España hacia un nuevo modelo centrado en la completa humanización de la atención y que permite a los profesionales sanitarios centrarse plenamente en el paciente durante la consulta.

Gracias a este sistema, el médico puede mantener el contacto visual y la conversación directa con el paciente, reduciendo la necesidad de teclear o introducir información manualmente durante la visita.

El proyecto Scribe, que se ha implantado de forma progresiva en los 50 hospitales del Grupo, ha sido creado para disminuir la carga administrativa, mejorar la comunicación médico-paciente y permitir que la consulta se desarrolle de forma más fluida, cercana y eficaz, reforzando el modelo de atención centrado en la persona que impulsa Quirónsalud.

Con esta nueva área, el Hospital Quirónsalud Torrevieja continúa avanzando en su apuesta por la innovación, la humanización de la asistencia y la excelencia en la experiencia del paciente.



