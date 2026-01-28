La Fiscalía pide 21 años para tres acusados de violar por turnos a una joven de 16 años en Novelda

La Fiscalía ha mantenido su acusación de pedir 21 años de cárcel para cada uno de los tres hombres juzgados este martes en la Audiencia Provincial de Alicante acusados de violar por turnos a una joven de 16 años en la Nochevieja de 2018 en Novelda, informa Efe.



Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar de madrugada, es decir el 1 de enero de 2019, cuando según la versión mantenida por la acusación pública los tres enjuiciados abordaron a la víctima, de entonces 16 años y a la que conocían de vista, y entablaron una conversación con ella.

A continuación, se marcharon con ella al domicilio de uno de los procesados donde, presuntamente, la violaron por turnos en el cuarto de baño.

La Fiscalía ha sostenido que cada acusado es autor de un delito de agresión sexual agravado por la actuación conjunta de varias personas, además de cooperador necesario del delito del mismo tipo cometido por los otros dos.



Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución, después de que ante el tribunal los tres procesados hayan negado que hubiesen agredido sexualmente a la joven.

De hecho, los tres se han limitado a responder a una única pregunta formulada por sus respectivos letrados defensores para sostener que no habían tenido ningún contacto sexual con la víctima.



En la vista sí han prestado declaración testigos que estuvieron con la menor antes de que se produjese la presunta agresión sexual, quienes han apuntado que la vieron con los tres acusados, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.

La Audiencia de Alicante tendrá que resolver esta semana otros cuatro casos de violencia machista cometidos en diferentes puntos de la provincia.

El segundo juicio que se desarrollará durante dos días se centra en un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja, una niña que tenía 13 años en 2021, y también a una amiga de esta víctima que tenía 14 años. La Fiscalía pide penas que suman 17 años y medio de cárcel por estos delitos investigados en la Marina Baixa.

El tercero de los juicios forma parte de la operación Morfeo desarrollada en varias provincias de España. En este caso se juzga a un hombre que vivía en Elche al que encontraron en su domicilio más de 1.300 archivos de imagen protagonizados por menores de edad. Como remarcan a través de un comunicado "algunos de ellos especialmente degradantes".

La Fiscalía pide siete años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil. Este es uno de los diez detenidos en marzo de 2022 por los especialistas en delitos tecnológicos de la Policía Nacional.

El cuarto caso se verá el miércoles. En él se juzgará a un hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 14 años a la que obligó a practicarle sexo oral. La Fiscalía solicita provisionalmente diez años de prisión por este delito investigado en una partida de la ciudad de Elche, en la madrugada del 26 de mayo de 2024.

El último de estos casos será el viernes. En él se juzga a un joven acusado de abusar sexualmente e intentar violar a una chica de 13 años a la que había conocido en una red social y con la que había iniciado una relación de pareja.