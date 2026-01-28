Aviso naranja por rachas de viento de 90 km/h y por fenómenos costeros en la provincia de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este miércoles el aviso naranja en la provincia de Alicante por vientos fuertes que podrían alcanzar rachas de 90 kilómetros por horas, por fenómenos costeros en el litoral alicantino y valenciano, informa Efe.



En el caso del aviso por vientos fuertes, la alerta comenzará a las 9:00 horas y se prevé que concluya a las 23:59 de hoy, mientras que el aviso por fenómenos costeros en el litoral de Valencia y Alicante comenzará a las 12:00 y se prevé que concluya entre las 18:00 y las 20:00 horas.



En la costa alicantina se espera que sople viento del suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y mar adentro oleaje de 4 metros, y en la de Valencia, viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) con oleaje de 2 a 3 metros.

Aemet también ha establecido -entre las 12:00 y las 23:59 horas- el aviso amarillo en la provincia de Castellón, el interior norte y el litoral sur de Valencia por vientos fuertes que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora.



También hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante (entre las 9.00 y las 12:00 horas) y de Castellón (entre las 14:00 y las 20:00 horas).

Por otra parte, la Comunitat Valenciana registrará este miércoles intervalos nubosos con precipitaciones en las horas centrales, la cota de nieve en el interior estará en torno a los 900-1.100 metros y las temperaturas experimentarán un descenso, ligero en el caso de las mínimas.





El jueves se espera que el cielo esté nuboso, aunque disminuirá a intervalos nubosos la segunda mitad del día, y se esperan precipitaciones la primera mitad del día en el interior norte, que serán probables en otros puntos de forma débil y dispersa.



Las temperaturas subirán, localmente de forma notable en el tercio norte en el caso de las máximas, y el viento será de componente oeste, aumentando a primeras horas a oeste moderado ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en el interior que serán probables en zonas del litoral al final del día.



Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castelló 8,6 y 20,5 grados, València 10,1 y 20,7 grados y en Alicante 9 y 20,9 grados

