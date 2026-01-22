Una vecina de Villena, entre las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz
La mujer de 37 años viajaba en los primeros vagones del tren de Alvia, los más afectados en la colisión.
Los peores presagios se han confirmado. Una vecina de 37 años de Villena figura entre los 43 fallecidos del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
La mujer viajaba en uno de los dos primeros vagones del tren de Alvia que chocaron a más de 200 km/h contra los vagones descarrilados del tren Iryo que viajaba en dirección contraria.
La confirmación de su deceso pone fin a la búsqueda desesperada de su familia, que llevaban si saber de ella hasta ayer miércoles, cuando les confirmaron que estaba entre la larga lista de víctimas mortales.
El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, ha lamentado la pérdida de la villense y ha reconocido estar "enormemente triste y consternado por la noticia que confirma el fallecimiento de una vecina de nuestra ciudad en el accidente ferroviario en Adamuz".
En total, la cifra de fallecidos asciende a 43, de los que 42 están ya plenamente identificados, mientras que la de los denunciados por desaparición se mantiene en 45.
Por tanto, el general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que restan "dos desaparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia que aún no han sido retirados de la zona.
En consecuencia y dado que han sido hallados 43 fallecidos, ello implica, según ha argumentado el máximo responsable del Instituto Armado en Andalucía, que son dos personas "desaparecidas, en total, las que nos quedan todavía por recuperar".
En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 31 personas, 28 adultos y tres niños. Este martes descendió a seis el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La cifra total de atenciones se mantiene en 123: 118 adultos y cinco menores.
Hasta 400 efectivos siguen trabajando en el lugar para seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.