Una vecina de Villena, entre las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

Los peores presagios se han confirmado. Una vecina de 37 años de Villena figura entre los 43 fallecidos del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

La mujer viajaba en uno de los dos primeros vagones del tren de Alvia que chocaron a más de 200 km/h contra los vagones descarrilados del tren Iryo que viajaba en dirección contraria.

La confirmación de su deceso pone fin a la búsqueda desesperada de su familia, que llevaban si saber de ella hasta ayer miércoles, cuando les confirmaron que estaba entre la larga lista de víctimas mortales.

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, ha lamentado la pérdida de la villense y ha reconocido estar "enormemente triste y consternado por la noticia que confirma el fallecimiento de una vecina de nuestra ciudad en el accidente ferroviario en Adamuz".