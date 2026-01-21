Buscan a Iván, un hombre vulnerable desaparecido hace una semana en El Campello

Iván lleva más de una semana desaparecido en El Campello. El hombre de 34 años es una persona vulnerable y lleva sin saberse nada de él desde el pasado 15 de enero, cuando se le vio por última vez.

De la desaparición se ha hecho eco la Asociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales, por donde han difundido una imagen del hombre junto a una breve explicación de rasgos físicos para que sea más fácil identificarlo.

La organización, dedicada a la recopilación de información para resolver este tipo de casos, señala que Iván tiene 34 años, mide 1, 70 metros de estatura, de constitución delgada, pelo oscuro con greña, ojos marrones y diferentes tatuajes en piernas, brazos y cuello.

Desde la asociación animan a cualquier persona de El Campello o de otros puntos de la provincia de Alicante que pueda aportar información relevante a que contacte con las autoridades o con los teléfonos de asistencia 24 horas: 649 952 957 / 644 712 806. Así como a través de su correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es.

"La difusión de nuestras alertas por desaparición es clave a la hora de tener resultados positivos, sobre todo en las alertas de alto riesgo e involuntarias. Las familias tienen derecho a que su caso sea tratado de manera inmediata", recalcan desde la asociación.

Gran parte de sus alertas tienen que ver con menores que se han escapado o personas vulnerables. "El 90% de las desapariciones de menores son fugas de centros tutelados. Esto es debido al aumento de fuga de adolescentes de estos centros de protección y en muchos casos nos encontramos con reincidentes que arrastran entre 5 y 15 expedientes activos por desaparición al año", explican.

