Ya es oficial: Educación oferta más de 650 plazas de estancias formativas en la UE para alumnado de FP en 2026

La formación se consolida como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral. En un contexto marcado por la especialización y la necesidad de perfiles prácticos, contar con una preparación ajustada a la realidad de las empresas se ha convertido en un factor clave para mejorar la empleabilidad.

En los últimos años, los estudios de Formación Profesional han ganado peso como una alternativa sólida y eficaz frente a otros itinerarios académicos.

Las empresas valoran especialmente la capacitación práctica que recibe el alumnado desde las primeras fases de su formación, lo que facilita una incorporación más ágil y realista al mundo del trabajo.

En esta línea, la movilidad internacional se ha convertido en un valor añadido. Conocer otros entornos profesionales, adaptarse a nuevos contextos y mejorar competencias lingüísticas refuerza el perfil de los estudiantes y amplía sus oportunidades laborales dentro y fuera de España.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ofertará un total de 666 plazas para realizar estancias formativas en países de la Unión Europea durante 2026.

Las ayudas están dirigidas al alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior de centros públicos y privados concertados sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana.

Las plazas se enmarcan en el programa ‘Euro Trainee Alumnado’, impulsado por la Dirección General de Formación Profesional en colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público. Según un comunicado de la Generalitat Valenciana, la iniciativa busca reforzar la dimensión europea de la Formación Profesional y mejorar la empleabilidad del alumnado.

La resolución que regula el procedimiento de selección ya ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Las estancias podrán realizarse en empresas, entidades y centros educativos de la Unión Europea incluidos en la guía del programa Erasmus+.

Duración y objetivos

Tal y como ha explicado la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, "las estancias, que tendrá una duración de cuatro o seis semanas, pretenden complementar la formación del alumnado en entornos reales de trabajo internacionales, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales, lingüísticas y transversales en un contexto europeo".

Las 666 plazas se distribuyen por sectores profesionales y familias formativas, agrupadas en cinco lotes que abarcan desde el sector primario y el industrial hasta los servicios y el ámbito social.

El objetivo es garantizar una oferta diversa y representativa del conjunto de la Formación Profesional valenciana.

Armendia ha destacado que "en un mercado laboral globalizado y en transformación tecnológica, social y medioambiental, es fundamental que el alumnado desarrolle competencias profesionales, lingüísticas y transversales que refuercen su autonomía y empleabilidad".

Más plazas y más países

La directora general de Formación Profesional ha subrayado “el esfuerzo” realizado por la Generalitat en esta convocatoria.

Según ha puntualizado, este año "se incrementa el número de plazas ofertadas, se amplía el abanico de países de destino respecto a convocatorias anteriores y se refuerzan los criterios de transparencia, equidad e inclusión".

Además, se simplifican los procedimientos administrativos para facilitar la participación tanto de los centros educativos como del alumnado.

También se incorpora un sistema de seguimiento basado en cuestionarios obligatorios que permitirá evaluar el impacto de las estancias en la trayectoria académica y profesional de los participantes.

Plazos y financiación

El programa ‘Euro Trainee Alumnado’ está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y se integra en la estrategia de la Generalitat para reforzar una Formación Profesional de calidad, inclusiva y alineada con las prioridades europeas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria de plazas.

Estas se difundirán de manera progresiva a lo largo de 2026 a través de los canales institucionales de la Conselleria de Educación.