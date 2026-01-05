El Ayuntamiento de Alicante refuerza la atención a las personas sin hogar ante lluvias y bajas temperaturas

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha activado el dispositivo especial por climatología adversa para personas que pernoctan en la calle desde la noche de este lunes, 5 de enero, a las 20.00 horas, hasta la mañana del jueves, 8 de enero, ante la previsión de precipitaciones y bajas temperaturas.

El jueves se evaluarán las condiciones meteorológicas para decidir si es necesario ampliar el dispositivo, según han informado fuentes del consistorio.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha explicado que, con esta medida, “el ayuntamiento amplía su capacidad de acogida para las personas sin hogar con el fin de que tengan un sitio donde dormir y alimentarse en estas jornadas en las que se prevén precipitaciones y bajas temperaturas en Alicante”.

Este dispositivo, gestionado a través del convenio del Ayuntamiento de Alicante con Cruz Roja, conlleva el refuerzo de las plazas de alojamiento temporal, mediante la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), que permite que pernocten allí cincuenta personas más cada noche.

Estas plazas se suman a las 69 fijas que tiene el CAUS situado en la calle Doctor Jiménez Díaz, 27. El gimnasio abrirá en horario de 20.00 a 8.00 horas para ofrecer servicio de alojamiento en camillas con aislamientos térmicos, sacos de dormir y mantas.

Los usuarios recibirán kits de aseo e higiene personal individualizados. También se ofrecerá servicio de desayuno, comida (a las 14.00 horas) y cena.

Por otro lado, el Ayuntamiento y Cruz Roja reforzarán en esos días las asistencias en la calle a través de sus equipos de calle, que facilitan la atención 'in situ' de las personas sin hogar. En estas rutas se informa a las personas de la apertura del CAUS para derivar o trasladar a quienes lo deseen a este recurso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.