Actualización: qué cabalgatas de Reyes se cancelan, se aplazan o se salvan en la provincia de Alicante

El pueblo de Alicante con la cabalgata de Reyes más antigua de España: esta Fiesta Nacional se celebra desde 1866

La borrasca Francis y las previsiones de lluvia y viento han obligado a numerosos municipios de la provincia de Alicante a replantear sus cabalgatas de Reyes Magos, con cancelaciones de desfiles, cambios de recorrido y aplazamientos al día 6 para garantizar la seguridad del público sin renunciar a la magia de la tarde más esperada por los niños.

En toda la Comunitat Valenciana, el episodio de lluvias, viento y frío ha alterado la agenda de los Reyes Magos, y Alicante es una de las provincias más afectadas.

Los ayuntamientos han tomado decisiones en coordinación con Policía Local, emergencias y entidades organizadoras, priorizando la seguridad pero intentando mantener el contacto de Sus Majestades con los más pequeños mediante recepciones en interiores.

¿Cuáles se cancelan?

Pocas Cabalgatas se cancelan de momento, por lo que varios Ayuntamientos han optado por buscar otras alternativas debido a la previsión de lluvias:

En el caso de La Nucía, se cancela el recorrido de la cabalgata y se sustituye por la llegada de los Reyes al auditorio, donde recibirán a los niños en un acto bajo techo.

En El Campello, la cabalgata se transforma en una recepción en la Casa de la Cultura ante una previsión de lluvia de hasta el 100% y rachas de viento.

En Gata de Gorgos (límite norte provincial), sin embargo, se suspenden los actos del Misterio de Reyes por la previsión de lluvias y la complejidad logística del montaje.

En estos casos, los municipios renuncian a carrozas y desfiles, pero mantienen encuentros estáticos, normalmente en auditorios, casas de cultura o centros polivalentes, para no dejar a las familias sin la presencia simbólica de los Reyes.

Cabalgatas aplazadas o modificadas

En el caso de los siguientes municipios, no se suspende la visita de los Reyes, sino el formato o el día de la cabalgata:

En Torrevieja, el Ayuntamiento aplaza la cabalgata del 5 al 6 de enero por la previsión de lluvias, manteniendo el desfile como acto de despedida de Sus Majestades tras la noche de reparto de regalos.

En Orihuela y Orihuela Costa, la cabalgata se traslada también al martes 6 de enero, con horario de tarde; en el centro mantiene su recorrido tradicional entre Las Espeñetas y la Glorieta Gabriel Miró, mientras que en la costa se modifica el itinerario, arrancando desde el centro comercial Zenia Boulevard.

En Elche, el Ayuntamiento mantiene de momento la cabalgata, pero la adelanta y acorta el recorrido, y su celebración queda condicionada a que a las 16:00 no esté lloviendo; si se suspende, los Reyes recibirán al público en el Campamento Real del Centro de Congresos hasta las 20:00.

En cuanto a sus pedanías, las cabalgatas de Algoda, Matola, Valverde y Pusol se suspenden y en La Marina los Reyes Magos entregarán los regalos en las cristaleras del Centro Social a partir de las 16:30

En Alcoy, se mantiene igualmente el horario previsto el día 5 a las 18:00 horas, aunque se introducirán diversas modificaciones. Entre ellas, los pajes no llevarán escaleras y el reparto de regalos se realizará íntegramente en el interior de los edificios.

En el caso de Elda, la ciudad celebrará la Cabalgata "adaptada a las circunstancias del tiempo", comenzando a las 18:30 horas desde el puente de Monóvar tras la tradicional Bajada de Antorchas desde el monte Bolón.

Por último, en Alicante capital, la gran cabalgata del 5 de enero sigue programada, aunque supeditada a la evolución de la lluvia y el viento, y se han eliminado servicios como el alquiler de sillas; la cabalgata de las Carteras Reales ya se ha trasladado al pabellón Rafa Pastor para evitar la lluvia.

