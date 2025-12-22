El segundo quinto premio de la mañana cae en el Conejo de Oro de Torrevieja a un minuto del Gordo y reparte 60.000 euros

En torno a las 10:40 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaban en el Teatro Real de Madrid el segundo quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad: 60649.

Además de otras administraciones, este premio ha sido vendido en la Administración número 5 de loterías de Torrevieja: el Conejo de Oro.

Concretamente, esta administración, con Daniel a la cabeza, ha vendido una serie de este premio, lo que equivale a un total de 60.000 euros, a 6.000 euros el décimo.

Segundos después, caía el deseado Gordo de la Lotería de Navidad: 79432, repartido entre León y Madrid.

"Seguimos pendientes", asegura Daniel, dueño del Conejo de Oro de Torrevieja.

Racha de suerte

El Conejo de Oro, la administración número 5 de Torrevieja, se ha ganado a pulso su fama de ser una parada casi obligatoria para quienes creen en la suerte y en las rachas buenas.

Y, escuchando a Daniel, dueño de la administración, se entiende por qué aquí la ilusión no es un eslogan, sino una rutina de cada Navidad.​

Un año más

Este año las ventas se mantienen fuertes, con un ligero incremento de alrededor de un 2% respecto al año anterior, una subida que confirma que la confianza de los jugadores sigue creciendo.

Daniel lo tiene claro: asegura que ya “no pueden fallar” a sus clientes, porque la administración se ha acostumbrado a repartir premios año tras año y la gente viene precisamente a buscar esa energía ganadora.​

