Detienen en Alicante a un joven de 27 años por un robo con tirón a una anciana pocos minutos después del asalto

Elementos de la Policía Nacional han procedido a la captura en Alicante de un individuo de 27 años, señalado como responsable de un asalto violento ejecutado mediante la técnica del arrebato, siendo aprehendido escasos minutos después de la comisión del delito.

El suceso tuvo como víctima a una señora de edad avanzada, quien fue sorpresivamente despojada de una cadena de oro que portaba al cuello por parte de un sujeto que, acto seguido, emprendió la fuga del escenario a paso veloz.

La afectada dio aviso inmediatamente, permitiendo que varios transeúntes que presenciaron los hechos pudieran observar parcialmente la huida del autor.

Agentes pertenecientes a la Comisaría de Distrito Norte de la ciudad acudieron sin demora al sitio de los hechos para prestar asistencia a la víctima y recopilar testimonios cruciales que facilitaran la identificación y captura del responsable.

Utilizando las descripciones físicas y detalles sobre la indumentaria proporcionados por los testigos presenciales, los uniformados iniciaron una búsqueda sistemática en la zona, logrando localizar al sospechoso pocos momentos después del suceso.

Cabe destacar que el detenido intentó evadir su identificación cambiando precipitadamente su vestimenta. No obstante, la participación activa de la ciudadanía resultó decisiva para esclarecer los hechos y proceder a la captura.

Tras completarse los trámites procedimentales, el arrestado ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.