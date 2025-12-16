Caen los asesinatos en Alicante más de un 20 % pese a crecer los intentos de homicidio un 30 % en 2025

La puerta de la vivienda donde ocurrió el crimen machista de Oriana en Alicante. Jorge Verdú

Los asesinatos en la provincia de Alicante caen un 21 % en los primeros nueve meses de 2025 tras experimentar en 2024 uno de los años más oscuros en cuanto a homicidios se refiere con hasta 20 crímenes mortales a final de año.

A falta de terminar el curso, el Ministerio del Interior refleja los datos de criminalidad en el territorio entre enero y septiembre, reflejando un balance negativo en los delitos de sangre, bajando de los 14 casos del pasado año a 11 pese a que los intentos de homicidios se han disparado un 28,6 %, hasta los 54.

Esto supone que solo se consuman uno de cada cinco intentos de asesinato en Alicante.

Sin tener en cuenta los asesinatos cometidos en este final de año, donde se han producido los únicos dos casos de violencia de género, que han no han sido contabilizados.

El resto de la criminalidad violenta también presenta una tendencia al alza que han hecho que el crecimiento total de delitos sea del 6,5 % hasta el tercer trimestre.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentan un 9,5 %, mientras que los secuestros registran una subida del 16,7 %, registrándose hasta siete casos.

Los delitos contra la libertad sexual continúan incrementándose, con una subida global del 5,4 %. Dentro de este ámbito, las agresiones sexuales con penetración avanzan un 13 %, muy por encima del resto de delitos sexuales, que crecen un 3,1 %.

En el ámbito de los delitos patrimoniales, los robos con violencia e intimidación aumentan un 7,5 %, mientras que los robos con fuerza lo hacen un 4,6 %.

Dentro de estos últimos, los robos en domicilios registran un repunte más acusado, con un incremento del 7,6 %. Los hurtos, el delito más frecuente, suben un 6,3 %, y las sustracciones de vehículos crecen un 5 %.

El tráfico de drogas se mantiene prácticamente estable, con un incremento testimonial del 0,1 %, mientras que el resto de la criminalidad convencional aumenta un 4,1 %, contribuyendo a estos negativos datos.

Y en cuanto a la cibercriminalidad, se repiten los aumentos de dobles dígitos que se vienen repitiendo trimestre tras trimestre en cada una de las facetas de estos delitos digitales.

Las infracciones penales cometidas a través de medios digitales se disparan un 14 %, impulsadas principalmente por el crecimiento de los ciberdelitos distintos de la estafa, que suben un 26,5 %, y estas lo hacen un 12, 1 %.