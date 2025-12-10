La Guardia Civil detiene a cuatro personas acusadas de cometer varios robos itinerantes en Agost, Novelda, Ibi y Onil

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro hombres acusados de ser los autores de siete delitos contra el patrimonio con varios robos presuntamente cometidos en los municipios alicantinos de Agost, Novelda, Ibi y Onil. Además, han logrado recuperar casi todos los efectos sustraídos, que ya se han devuelto a sus legítimos propietarios.

Los hechos investigados comenzaron durante la madrugada del 30 de octubre, momento en el que varias personas al parecer sustrajeron un vehículo en Ibi. Posteriormente, se desplazaron hasta Agost, donde cometieron un robo con fuerza en una vivienda habitada y se llevaron una furgoneta y una bicicleta eléctrica valorada en 2.700 euros, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

La actividad delictiva presuntamente continuó en otro bloque de viviendas de Agost, donde los autores forzaron la puerta de un trastero y robaron un carrito de bebé valorado en mil euros. Seguidamente, fracturaron la ventanilla de un vehículo estacionado en la vía pública y sustrajeron un reloj valorado en 500 euros.

Según la Guardia Civil, con la furgoneta sustraída se desplazaron hasta Onil, donde al parecer cometieron otro robo con fuerza en el interior de una empresa. Días más tarde, en la madrugada del 8 de noviembre, los mismos autores accedieron a la localidad de Novelda, donde supuestamente cometieron dos robos con fuerza en interior de vehículos estacionados en la vía pública y sustrajeron diversos efectos.

Varios municipios

Ante la gravedad de los hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda se hizo cargo del caso. Tras diversas gestiones, los agentes determinaron que todos los delitos, tanto los del 30 de octubre como los del 8 de noviembre, habían sido cometidos por el mismo grupo.

Asimismo, lograron identificar a los presuntos responsables, cuatro varones de entre 24 y 35 años de edad, y recabar indicios suficientes que los vinculaban con los hechos investigados en el marco de este caso.

La Guardia Civil ha indicado que la búsqueda de los cuatro investigados tuvo "dificultades", ya que algunos residían en domicilios distintos a los registrados en las bases de datos. Finalmente, en el mes de noviembre se consiguió la localización y detención de todos ellos: tres en Ibi y otro en Crevillent.

A los arrestados, que contaban con antecedentes por hechos similares, se les imputaron seis delitos de robo con fuerza y un delito de hurto de uso de vehículo. Además, la gran parte de objetos sustraídos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Los detenidos fueron puestos a disposición de Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Novelda, que decretó la libertad con medidas cautelares para todos ellos, a la espera de juicio. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil contó con el apoyo de la Policía Local de Agost, que colaboró activamente en el análisis de las pruebas recabadas.