Luis Barcala defiende la Constitución como "elemento de concordia" en su 47º aniversario

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido este sábado la Constitución Española como "elemento de unión y concordia" al pronunciar el Voto de Ciudad al paso de la procesión en honor a San Nicolás, patrón de Alicante, por la plaza del Ayuntamiento.

También ha significado que la Carta Magna "es la que desde hace 47 años nos permite convivir y prosperar". "El instrumento que los españoles nos dimos, por mayoría, para perpetuar nuestra unidad, ahora cuestionada", ha manifestado.

El primer edil ha estado acompañado por el vicealcalde, Manuel Villar; la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal.

En esta ocasión ha procesionado una imagen de San Nicolás del siglo XVII, que ocupa un lugar "destacado" en un retablo situado en la Sacristía de la Concatedral, en homenaje al capataz Salva Ramón que este año completa su labor con su última salida al frente del trono del Patrón de Alicante.

La procesión, en la que han participado representantes del conjunto de las fiestas de la ciudad, las casas regionales, sociedad civil y de entidades religiosas la han abierto los Nanos i Gegants, al término de la Eucaristía celebrada en la concatedral de San Nicolás.

Los compases del Himno de Alicante, interpretados al órgano, han sonado mientras la imagen del Patrón se dirigía desde el interior del templo hacia el pórtico principal.

Al llegar a ese punto, y mientras la imagen salía hacia la plaza del Abad Penalva, policías locales, ataviados de Gran Gala, la han saludado protocolariamente. En ese mismo instante han volteado las campanas de la concatedral.

Los momentos previos al comienzo de la procesión los han protagonizado cerca de 400 niños integrantes de las comisiones de hogueras y barracas cuando el obispo, José Ignacio Munilla, que ha presidido la ceremonia religiosa, ha bendecido los 'xiulets' y campanillas que han portado durante la procesión, organizada por la Cofradía de San Nicolás, que preside Antonio Torres.

Una persona vestida de San Nicolás montada a caballo ha representado al patrón, mientras un camión ha repartido juguetes entre los más pequeños. Cuarenta costaleros, siguiendo las indicaciones de los capataces Francisco Cerezo y Ramón García, han portado el trono.

Los integrantes de L'Harmonia Societat Musical d'Alacant, dirigidos por José Tomás Moñinos, han interpretado distintas marchas procesionales.

Entre ellas, 'Jerusalén', 'Hermanos costaleros', 'Hossana in excelsis' y 'Pastores de capuchinos'. Además, a la salida y al regreso de la imagen de San Nicolás al templo han sonado los compases del Himno de España.

La celebración de San Nicolás en Alicante la completa por la tarde la 18ª Entrada Mora y Cristiana. Partirá desde la plaza de los Luceros y finalizará en la plaza del Ayuntamiento, después de atravesar la avenida de Alfonso El Sabio y la calle Altamira.

Contará con doce fllaes, tres ballets, una escenificación de dos luchadores con espadas de fuego simulado, zancudos moros y cristianos, y cuatro carrozas.

Una de ellas, para la Abanderada de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA), Marina Hernández García. La Entrada contará, por vez primera, con narradores. Serán Sergio Pujalte, de los Zíngaros (Altozano) y Mari Carmen Albertus (Templarios Villafranqueza).