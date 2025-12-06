El Ayuntamiento de Alicante creará una zona verde deportiva en una parcela de 2.500 metros cuadrados en Gran Vía Sur

Foto del solar en el que se desarrollará la zona ajardinada. EE

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado los trámites para la redacción del proyecto de una zona verde deportiva multigeneracional en Gran Vía Sur, que se desarrollará en una parcela municipal de más de 2.500 metros cuadrados.

Así lo ha trasladado a vecinos de la zona la concejala de Infraestructuras, Cristina García, que se ha reunido con representantes vecinales junto al solar en el que se desarrollará la actuación.

En concreto, tendrá lugar en la calle Nadadora Carmen Soto con la calle Francisco Muñoz Llorens, según recoge el consistorio alicantino en un comunicado.

"La idea es convertir este solar en una zona verde ajardinada donde puedan reunirse niños y mayores, que refuerce los vínculos intergeneracionales y la vida en el barrio a través de la práctica de juegos deportivos ", ha añadido García.

En este sentido, la edil ha especificado que a lo largo del parque se instalarán elementos "pensando en todas las edades". "Será un área abierta y accesible con el objetivo de que se convierta en punto de encuentro para todos los vecinos", ha dicho.

El proyecto que impulsa el equipo de gobierno es una demanda vecinal que también se aprobó a través de una declaración institucional en el pleno del Ayuntamiento.

Las previsiones son que ahora se inicie la redacción del proyecto con el objetivo de que el nuevo parque deportivo pueda ser una realidad en 2026.