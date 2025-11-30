Pérez Llorca reivindica en Madrid la "estabilidad" en la Comunitat Valenciana frente al "lío y fango del Gobierno"

El president electo de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado este domingo en Madrid la "estabilidad" que, según defiende, se ha consolidado en la Comunitat Valenciana tras su investidura.

El dirigente popular ha lanzado este mensaje durante su asistencia a la concentración convocada por el Partido Popular (PP) bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'.

El también secretario general del PPCV ha recordado que su elección como president, el pasado jueves, ha coincidido con la incapacidad del Gobierno de España para aprobar varias propuestas en el Congreso.

A su juicio, este contraste ha evidenciado "la gran diferencia entre una administración y otra", y ha reforzado su idea de que “lo que quiere la sociedad es estabilidad, está cansada de tanto lío, follón y fango”.

Pérez Llorca ha señalado además que "desde la Comunitat Valenciana estamos demostrando que las cosas se van a hacer bien y se están haciendo bien y más si lo comparamos con lo que está pasando con el Gobierno".

El líder autonómico también ha vinculado la crisis del Ejecutivo central con el socialismo valenciano. Ha lamentado que la situación del Gobierno "está estrechamente ligada a los socialistas valencianos" porque "Ábalos es el dos del PSPV, y me preocupa ese vínculo de Ábalos y Cerdán con Diana Morant y creo que eso es algo que nos tienen que explicar".

Según ha afirmado, "solo con estabilidad se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos", y por ello ha considerado que el Ejecutivo central "no lo puede ofrecer"

En este contexto, ha defendido que "sería más correcto convocar elecciones y estoy convencido de que el señor Feijóo será el presidente de España".

Reclamación de una comisión

Durante su intervención, Pérez Llorca ha reclamado de nuevo la constitución de una comisión mixta para la reconstrucción porque, asegura, "es lo que merecen todas las valencianas y todos los valencianos".

No obstante, ha admitido su pesimismo: "Hasta la fecha no han cumplido con la Comunitat, por lo tanto, soy un poco pesimista, pero lo voy a intentar".

El president electo también ha puesto en valor el trabajo del anterior Consell: "Hay que seguir trabajando la reconstrucción", ha recalcado, y ha reconocido "el gran trabajo por parte del Consell de Carlos Mazón, hay que reconocerlo, se estaba trabajando muy bien la reconstrucción y en esa línea vamos a continuar".

Finalmente, Pérez Llorca ha recordado que "los valencianos decidieron en el año 2023 apostar por el cambio en la Comunidad, por bajar impuestos, por apostar por nuestro campo, por nuestra industria, por simplificar la administración y en esa línea vamos a seguir trabajando".