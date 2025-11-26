Detenidas seis personas en Denia por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

La Policía Nacional ha arrestado en Denia a seis hombres, con edades entre 20 y 40 años, acusados de tráfico de drogas y de formar parte de una organización criminal.

Las indagaciones revelaron que una asociación que aparentaba ser legal y sin ánimo de lucro servía en realidad como punto de distribución de sustancias estupefacientes.

Inicio de la investigación

La Brigada de Policía Judicial de Denia comenzó la investigación al detectar un establecimiento que, pese a presentarse con apariencia legal, se dedicaba presuntamente a la venta indiscriminada de marihuana y hachís.

Los agentes observaron un constante movimiento de personas que entraban y salían del local en pocos minutos, algunas de las cuales fueron vistas posteriormente en posesión de estas sustancias.

Registro y detenciones

Durante las actuaciones policiales se logró identificar a los responsables del lugar, comprobándose que no figuraba registrada ninguna actividad laboral.

El local permanecía abierto en horarios irregulares y, en ocasiones, con la persiana parcialmente bajada.

Con la autorización judicial pertinente, los agentes efectuaron el registro y detuvieron a los seis sospechosos.

En el interior se incautaron 532 gramos de marihuana y 16 gramos de hachís, además de recipientes con muestras destinadas a la venta, básculas de precisión, taquillas para el almacenamiento y material de embalaje.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Denia, encargado de continuar el proceso judicial.

Recomendaciones y prevención

La Policía Nacional recuerda que toda asociación o local debe cumplir estrictamente con la normativa vigente. Utilizar este tipo de estructuras para encubrir la comercialización de drogas supone un delito contra la salud pública.

Asimismo, se anima a la ciudadanía a informar de forma anónima sobre cualquier indicio de tráfico de drogas. La colaboración ciudadana resulta esencial para desmantelar estos puntos de venta y garantizar la seguridad de la comunidad.

