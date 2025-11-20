El tren que conectará Alicante con Valencia en menos de una hora ya será una realidad en 2027

Un AVE en una imagen de archivo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que en 2027 se completará la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunitat Valenciana.

Este avance, fruto del impulso dado al desarrollo del Corredor Mediterráneo en los dos últimos años, permitirá unir València y Alicante por alta velocidad en menos de una hora.

Durante el encuentro “Quiero Corredor”, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios en València, Puente explicó que el proyecto del Corredor Mediterráneo ya está planificado al 100% y cuenta con una inversión acumulada de 8.327 millones de euros licitados desde junio de 2018 hasta septiembre de 2025.

Las adjudicaciones realizadas en este mismo periodo alcanzan los 6.480 millones, mientras que los trabajos en ejecución suman 5.389 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana, las obras licitadas desde 2018 ascienden a 2.666 millones de euros, con adjudicaciones por valor de 2.195 millones. Actualmente se están desarrollando actuaciones por más de 1.500 millones, de los cuales 687 millones corresponden a proyectos iniciados en 2024.

Conectar las capitales

Uno de los hitos clave es el cambio de ancho entre Xàtiva y La Encina, que permitirá conectar València y Alacant en menos de una hora y València y Murcia en alrededor de hora y media.

También mejorará la conexión con Orihuela y Elche. Este año, se han destinado 129,4 millones de euros a la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina–Bifurcación Alacant.

Puente subrayó que esta transformación será estratégica para la alta velocidad regional valenciana, al reducir los tiempos de viaje de manera significativa.

No obstante, pidió prudencia hasta disponer plenamente del servicio, ya que aún faltan actuaciones como la instalación del sistema ERTMS 2 y la reforma de la estación de Alacant, con una inversión prevista de 41,8 millones de euros.

El ministro también informó de que en dos años se completará el cambio de ancho entre Tarragona y Castelló, lo que permitirá conectar València y Barcelona en ancho internacional.

Paralelamente, el Ministerio avanzará en la doble plataforma entre València y Castelló, cuya declaración de impacto ambiental se tramitará en las próximas semanas.

Además, el titular de Transportes destacó tres proyectos clave para reforzar el transporte ferroviario de mercancías en la Comunitat Valenciana dentro del Corredor Mediterráneo:

- Puerto de Sagunt: las obras de conexión con la línea ferroviaria estarán terminadas en el primer trimestre de 2026.

- Terminal Fuente de San Luis (València): se prevé su entrada en funcionamiento en menos de seis meses.

- Bypass de Almussafes: conectará la planta de Ford con la red ferroviaria en 2026, minimizando el tráfico de mercancías por Alfafar y Sedaví.

Con estos avances, Puente destacó que los principales empleadores y sectores industriales de la Comunitat Valenciana “verán mejoras operativas tangibles entre 2026 y 2027”.