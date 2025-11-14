El depredador de la sabana que tenía una familia de Alicante en su casa: "No es un animal de compañía"

El Seprona de la Guardia Civil ha rescatado a un serval de una vivienda de Alicante, un animal depredador de la sabana africana que era cuidado como un gato doméstico. El felino ha sido depositado en el centro de rescate y rehabilitación AAP Primadomus en Villena tras recordar que este tipo de especies "no son animales de compañía".

Tila, como se llama esta hembra de cinco años, vivía con una familia que ha reconocido no poder asumir su tenencia con seguridad y responsabilidad que requiere tras cuatro años.

El serval o gato serval es un felino que habita principalmente en países del África Subsahariana. Se trata de un animal salvaje, normalmente solitario, que habita principalmente en praderas y sabanas y que ha visto aumentada su demanda para cuidado doméstico debido a las redes sociales.

Es depredador, carnívoro y territorial, y su anatomía está adaptada para poder moverse de forma ágil para cazar, pudiendo llegar a saltar hasta tres metros de altura para capturar aves en vuelo.

Es una especie incluida en el apéndice II de CITES, en el que figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que pueden llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio, señalan desde la Coalición para el Listado Positivo.

Se trata de un animal salvaje, normalmente solitario, que habita principalmente en praderas y sabanas. Los servales se encuentran actualmente entre los cinco animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en España como en Europa.

"Un gato serval no es un animal de compañía. El hecho de que un animal exótico haya sido criado en cautividad no elimina su naturaleza salvaje, y por lo tanto conserva sus instintos naturales y sus necesidades comportamentales", recuerdan.

Los servales son depredadores cazadores y tienen una necesidad natural de territorio y espacio, lo que los convierte en no aptos como animales de compañía, ya que no se pueden adaptar a la vida en cautividad, menos aún en un entorno doméstico, "donde sufren enormemente".

"La frustración y el malestar que les comporta la cautividad puede derivar en comportamientos más agresivos de lo normal, llegando en muchos casos a morder, arañar, destrozar objetos, atacar a otros animales o a las personas", señalan desde la Coalición para el Listado Positivo.

"En las redes sociales solo ves los momentos bonitos y positivos de tener un serval como animal de compañía, pero la realidad es que a medida que va creciendo resulta muy difícil mantenerlo en casa, sobre todo teniendo niños pequeños o si recibes visitas y el animal se pone nervioso. Si hubiera sabido antes las dificultades que suponía su cuidado, sin duda no lo hubiera adquirido", declara la familia que ha solicitado el rescate de Tila.