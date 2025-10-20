Campus Cámara CEU inicia su formación pionera con 16 profesionales en el área de Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial

El pasado fin de semana, el Campus Cámara CEU inició su actividad en Alicante con el Programa de Formación Avanzada (PFA) en Marketing Digital impulsado por Inteligencia Artificial, una propuesta pionera que reunió a 16 profesionales de distintos sectores de la provincia.

Las sesiones, llevadas a cabo el viernes 17 por la tarde y el sábado 18 por la mañana en el Centro Empresarial Panoramis, marcaron el comienzo de un proyecto educativo que busca transformar la forma en que los profesionales se acercan a la formación de posgrado en España.

La iniciativa, promovida por la Universidad CEU UCH y la Cámara de Comercio de Alicante, pretende elevar la competitividad empresarial a través de una formación práctica y actualizada.

Bajo la dirección del profesor José Martínez Sáez y la coordinación de Javier Gosende, el programa permitió a los participantes descubrir cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el marketing digital, un ámbito que hoy resulta determinante para el éxito empresarial.

Entre los asistentes se encontraban egresados universitarios y empleados de compañías como Benigar, Carmencita, Cyma, Harinas La Encarnación, HGSV, Revestech e Injusa (LolaHome), reflejando la amplia variedad del tejido productivo alicantino.

Grupo plural y comprometido

Las jornadas evidenciaron la diversidad de perfiles entre los 16 participantes: graduados que buscan actualizarse y profesionales en activo de sectores como la automoción, la alimentación, la construcción o el juguete.

Empresas como Revestech, Injusa o Carmencita pusieron de manifiesto la conexión real del Campus con el entorno empresarial local. Según los organizadores, esta pluralidad demuestra el carácter transversal del modelo formativo, orientado a ofrecer conocimiento avanzado útil para cualquier sector.

Los responsables del Campus destacan además que los contenidos se diseñan en colaboración directa con empresas y profesionales activos, garantizando así la aplicación inmediata de lo aprendido.

El director de Desarrollo Institucional de la CEU UCH, José Amiguet, subrayó que se trata de una formación “con impacto real en los desafíos cotidianos de las organizaciones”.

Por su parte, el vicerrector Álvaro Antón recordó que el objetivo del Campus es “impulsar la competitividad de los profesionales y del tejido productivo alicantino”.

Rafa Fernández, director de Cámara Alicante, resumió la filosofía del proyecto: la formación práctica y adaptable es la clave para responder a las demandas del mercado.

Modelo flexible y progresivo

El Campus Cámara CEU introduce un formato innovador frente a los másteres tradicionales. En lugar de itinerarios cerrados, el modelo se estructura en módulos progresivos y flexibles que permiten avanzar paso a paso.

Los participantes pueden comenzar con microcredenciales universitarias de tres créditos ECTS y ascender hacia programas más amplios, como el PFA de nueve créditos.

La combinación de módulos da acceso a títulos de Experto Universitario (27 créditos) o Máster de Formación Permanente (54 créditos). Esta fórmula facilita compatibilizar la vida profesional con el aprendizaje, permitiendo decidir qué estudiar, cuándo y hasta qué nivel, optimizando además la inversión de tiempo y recursos.

Seis áreas

Aunque la primera propuesta se centró en la aplicación de la inteligencia artificial al marketing digital, la oferta académica del Campus abarca seis grandes áreas de especialización, elaboradas junto a expertos y sectores claves de la economía alicantina: alimentación, turismo, moda, calzado y decoración.

Derecho de la Empresa y de los Negocios: aborda la protección jurídica de activos intangibles, regulación del transporte internacional, gestión de insolvencias y relaciones laborales.

Dirección Fiscal y Tributación Corporativa: incluye formación en fiscalidad práctica, regímenes especiales, empresa familiar y tributación internacional.

Dirección Corporativa y Financiera: analiza estados financieros, sostenibilidad, gestión patrimonial y financiación alternativa.

Transformación Digital e Innovación Empresarial: integra contenidos sobre digitalización, inteligencia artificial aplicada, comercio electrónico y community management.

Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio: profundiza en estrategia, dirección competitiva, planificación y optimización de procesos.

Liderazgo y Cambio: promueve competencias en gestión de personas, liderazgo transformador y negociación en entornos dinámicos.

Los responsables del Campus prevén activar próximamente nuevos programas dentro de estas áreas, con el fin de desplegar todo su potencial académico antes de que finalice el año.

Mirada al futuro

El Campus Cámara CEU planea ampliar de forma progresiva su catálogo de Programas de Formación Avanzada, permitiendo a los profesionales construir itinerarios personalizados que pueden culminar incluso en un máster.

El impacto esperado en Alicante es doble: ofrecer formación universitaria acreditada sin necesidad de trasladarse a otras ciudades y fortalecer la competitividad de las empresas locales, facilitando la actualización constante de las capacidades de sus equipos ante un mercado cada vez más globalizado.