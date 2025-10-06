Precitan en San Vicente un solar dividido de manera irregular en 17 subparcelas en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, en colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, ha clausurado una serie de obras urbanísticas ilegales en una finca del Camí de la Torreta.

Según informan desde Efe, en el terreno se había realizado una división irregular de una parcela en diecisiete subparcelas ubicadas en una zona catalogada como “suelo no urbanizable de protección agrícola”, según ha informado el consistorio.

Tras la inspección llevada a cabo por la Policía Local, se ha levantado un acta por incumplimiento de la medida cautelar de suspensión aprobada por el Ayuntamiento y coordinada con la Agencia Valenciana, que será notificada para continuar con el procedimiento correspondiente.

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha advertido a los implicados de que cualquier manipulación, rotura o desplazamiento de los precintos conllevará la comunicación inmediata de los hechos al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia a la autoridad.

La Policía Local continuará con las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, la Agencia Valenciana ha informado al Registro de la Propiedad sobre la apertura del expediente destinado a restaurar la legalidad urbanística.

El objetivo de esta actuación es devolver la parcela a su estado original, sin divisiones. El incumplimiento de esta orden podrá acarrear multas coercitivas de entre 600 y 3.000 euros, con un máximo de diez sanciones, y/o la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte de la Agencia Valenciana, con cargo a las personas responsables, conforme a la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

Además, podría iniciarse un expediente sancionador por una infracción considerada muy grave, que podría suponer una multa de entre el 20% y el 30% del valor de venta de los terrenos divididos. La persistencia en las actuaciones prohibidas podrá ser considerada como agravante a la hora de fijar la cuantía de la sanción.

El consistorio ha señalado que este mismo procedimiento se aplicará en otras parcelas del municipio donde también se hayan detectado posibles divisiones urbanísticas irregulares.