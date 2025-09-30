Adif somete a información pública las expropiaciones de la supresión del paso a nivel entre Agost y Alicante

ADIF publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) que ha iniciado el proceso para expropiar varias parcelas en los municipios de Elda, Novelda y Monóvar, Alicante, con el objetivo de ejecutar el “Proyecto Constructivo para la supresión de los pasos a nivel en los puntos kilométricos 420/424 y 422/510 de la línea RFIG 330 La Encina-Alicante Terminal”.

Se trata de una actuación considerada prioritaria para mejorar la seguridad, eliminar cruces peligrosos y optimizar la accesibilidad viaria, dentro del marco de las inversiones estatales en infraestructuras ferroviarias.

Es el siguiente paso desde que el pasado mes de julio el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias licitase por un importe de 2.027.781,7 euros las obras de construcción de un paso superior que permitirá la supresión de un paso a nivel de la línea convencional La Encina-Alacant Terminal.

El anuncio oficial, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, detalla la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, que alcanzan una treintena. El proceso afecta fincas de titularidad privada, municipal y colectiva, abarcando diferentes tipos de expropiaciones: ocupación directa, servidumbre y ocupación temporal donde sea necesario.

Las parcelas expropiadas pertenecen a ayuntamientos, comunidades de aguas, empresas privadas y particulares. El objetivo común es liberar el terreno necesario para eliminar los mencionados pasos a nivel, construyendo pasos superiores e infraestructuras auxiliares. El avance del proyecto busca la absoluta seguridad ferroviaria y la adaptación de accesos urbanos y rurales donde antes existían cruces rasantes.

El proceso está regulado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que establece las siguientes fases: la declaración de necesidad de ocupación: ADIF publica la relación de bienes afectados e inicia el periodo de información pública de quince días hábiles, en los que cualquier interesado puede examinar la documentación y presentar alegaciones por errores, oposición o sugerencias.

Tras ello, la presentación de alegaciones que pueden realizarse presencialmente en las sedes oficiales (Subdelegación del Gobierno en Alicante, ADIF en Madrid, ayuntamientos implicados) y digitalmente vía Registro Electrónico General del Estado.

Tras la tramitación y resolución, se comunicará la aprobación definitiva, procediendo a fijar los precios justiprecios y tramitar la ocupación legal del terreno. Y finalmente se realizará el pago a los titulares afectados y a la ocupación de las parcelas expropiadas para dar inicio a las obras previstas.

Las actuaciones proyectadas comprenden la supresión del paso a nivel, situado en el punto kilométrico 440/484 de la línea La Encina-Alacant, mediante la construcción de un nuevo vial a unos 20 metros de distancia, que contará con un paso superior formado por 3 vanos para salvar la vía ferroviaria en servicio, y que tendrá dos luces de 14 m y una de 18 m. Este vial permitirá la continuación del Camino del Río Segura.

El nuevo paso elevado tendrá dos carriles de circulación de 3 metros y pasos laterales para peatones, además de contar con protecciones de seguridad y antivandálicas.

También se ejecutarán nuevos caminos de enlace entre la nueva estructura y los caminos existentes en la zona con el fin de dar continuidad a los mismos y dar acceso a las parcelas y fincas aledañas.