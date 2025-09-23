Un hombre destroza el coche del policía que le denunció y acaba detenido en un pueblo de Alicante

Un hombre de 27 años ha sido detenido por cobrarse la venganza contra el policía local que le denunció destrozando su coche particular en la comisaría de Banyeres de Mariola (Alicante).

La Guardia Civil ha arrestado al hombre tras descubrir que fue el responsable de causar daños al vehículo por valor de más de tres mil euros.

Con una piedra de grandes dimensiones, arañó toda la carrocería, fracturó varios cristales y golpeó diversos elementos del coche.

La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el presunto autor llevara a cabo esta acción como represalia tras haber sido denunciado por una infracción administrativa. Ahora, sin embargo, se enfrenta a la posible condena como presunto autor de dos delitos.

Días atrás, un agente de Policía Local tuvo una intervención con el presunto autor, en la que el agente lo denunció por una infracción a la Ley 5/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ese mismo día, aprovechando un momento en el que las dependencias de Policía Local estaban cerradas al público y la patrulla se hallaba prestando servicio lejos del retén, el presunto autor accedió al aparcamiento del acuartelamiento sin ser descubierto, sorteando la valla.

Una vez dentro, buscó el vehículo del agente, que se encontraba dentro de las dependencias oficiales, en una zona reservada, junto al de otros compañeros, mientras el agente se encontraba atendiendo una incidencia lejos del lugar.

La sorpresa para el agente llegó cuando fue a montar en su vehículo y se lo encontró destrozado por alguien que se había ensañado con él "en lo que parecía un acto de venganza".

Según la Guardia Civil, el agente formalizó una denuncia en el instituto armado.

Además, se presentó otra denuncia por un allanamiento en un establecimiento público, burlando las medidas de seguridad, en un horario en el que la Comisaría de Policía Local estaba cerrada al público, y accediendo a partes de las dependencias que son de uso privado del personal en servicio, informan.

La investigación permitió identificar al sospechoso y detenerlo el pasado 4 de septiembre.

El vecino de Banyeres de Mariola fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy, que ha decretado la libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio firme por su implicación en los hechos.