Glotech 2025 reúne en Alicante a expertos internacionales para impulsar la innovación en la enseñanza en la era digital

La sede de la Universidad de Alicante en la ciudad.

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ubicada en la calle San Fernando, acogerá los días 25 y 26 de septiembre el congreso internacional Glotech.

Esta edición girará en torno al lema “Redefiniendo el aprendizaje de idiomas y la traducción en la era digital” y ofrecerá más de 50 comunicaciones científicas, junto a conferencias impartidas por destacados especialistas de prestigio internacional.

El encuentro está dirigido por los profesores del Departamento de Filología Inglesa de la UA José Ramón Belda Medina y José Ramón Calvo Ferrer, ambos integrantes del grupo de investigación Digital Language Learning (DL2).

Sus líneas de análisis se centran en cómo las tecnologías emergentes impulsan nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas y la traducción.

Según Belda Medina, herramientas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual o los sistemas de aprendizaje adaptativo están revolucionando estos procesos porque generan experiencias inmersivas, ajustadas a las necesidades del alumnado y fundamentadas en datos, lo que mejora tanto la adquisición de idiomas como la calidad de las traducciones.

En la misma línea, Calvo Ferrer subraya que el congreso pretende, desde un enfoque multidisciplinar e internacional, reunir a académicos y profesionales de diferentes ámbitos para reflexionar y debatir sobre la intersección entre tecnología, lenguas y traducción con el objetivo de delinear el futuro del aprendizaje digital y de la práctica traductora.

Para ello, la programación incluirá conferencias plenarias, mesas redondas, talleres y sesiones paralelas, espacios diseñados para estimular el intercambio de ideas entre docentes, investigadores y profesionales de la industria.

Entre los ponentes más relevantes figuran Ben Knight, director en Oxford University Press y especialista en IA aplicada al aprendizaje de inglés; Agnes Kukulska-Hulme, de la Open University, referente internacional en MALL (aprendizaje móvil de idiomas); Selami Aydin, de la Universidad Medeniyet de Estambul, experto en los aspectos psicológicos y tecnológicos de la enseñanza lingüística; Pascual Pérez Paredes, catedrático de la Universidad de Murcia y exprofesor en Cambridge en Didáctica de Segundas Lenguas; y Giselle Spiteri Miggiani, de la Universidad de Malta, traductora audiovisual con amplia trayectoria en medios europeos y colaboradora habitual de la Unión Europea.

Además de estas conferencias, el congreso acogerá comunicaciones dedicadas a cuestiones como la gamificación, los entornos inmersivos de formación, el aprendizaje automático y adaptativo de lenguas, la comunicación multilingüe asistida por dispositivos móviles, así como los retos éticos vinculados a la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza y la traducción.

El evento, impulsado por el grupo de investigación Digital Language Learning (DL2) de la Universidad de Alicante, cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana mediante el Programa CIAORG-2024, junto al Instituto Universitario de Lenguas Modernas (IULMA), la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Inglesa de la propia universidad.